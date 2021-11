Za nami pierwsza gala AlkoMaster. Jak widać patostreaming mógł upaść niżej

Rozrywka dla... kogo?

Jakiś czas temu polski internet oszalał na punkcie patostreamów. Polacy ochoczo śledzili poczynania youtuberów, którzy podczas swoich transmisji pili alkohol, wyzywali się i bili. Ewolucją tej patologii stały się wszelkiego rodzaju utarczki pomiędzy nimi, przeniesione na wielkie gale MMA. Nazw tych "federacji" chyba nie muszę wymieniać. Wczoraj w sieci zadebiutowało nowe patoigrzyska. Mowa o gali AlkoMaster, podczas której internetowi celebryci pili alkohol i mierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach.W telegraficznym skrócie galę AlkoMaster można określić mianem rywalizacji w zakresie tego, kto wypije więcej alkoholu i zwycięży w wyznaczonych mu zadaniach. Organizator pochwalił się, że zakontraktował 44 zawodników, zapewniając im ponad 80 litrów alkoholu do spożycia w trakcie gali, na której śledzić można było 12 pojedynków. Wszystko transmitowano na YouTube, za darmo.- czytamy na stronie internetowej. Wczorajsza gala dowiodła, że ilość alkoholu serwowana uczestnikom jest jednak wystarczająca, aby zaliczyć wizerunkową wpadkę z wymiotowaniem w roli głównej. Jak zapewne się domyślacie, jest grubo, czyli dokładnie tak, jak wykalkulował sobie to organizator.

Na czym polega AlkoMaster?

"Każdy pojedynek to 5 rund o określonym czasie. Podczas każdej rundy zawodnicy otrzymają ilość alkoholu dopasowaną do kategorii wagowej, a co rundę wchodzi alkohol o większej mocy. Zwycięzca rundy losuje zadanie, jakie będzie wykonywane. Przykładowe zadania z jakimi zmierzą się zawodnicy to zjedzenie żywej larwy, czytanie wiersza czy robienie jaskółki bądź okrążeń na rowerze."

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony AlkoMasterOddajmy głos organizatorowi:Pierwszą galą AlkoMaster żył całkiem pokaźny wycinek polskiej młodzieży, w tym spora część użytkowników serwisu Wykop.pl, którzy często określają się mianem "elity polskiego internetu". Statystyki popularnego Mikrobloga z dzisiejszego wczesnego poranka wskazały, iż aż 80% opublikowanych przez ostatnie 12 godzin wpisów miało tag alkomaster. Co przeżywał kwiat polskiej młodzieży?Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Wykop.plPodczas pierwszej gali wystąpili między innymi DanielMagical , Evelona z Warsaw Shore, Don Kasjo, Rataj, Ferrari, Kruszwil, BigJack, TKM, Mielonidas, Fit.pl, Stary Kamerzysta oraz Mia. Jednym z popularniejszych GIF-ów z wczorajszego picia są wymiotujący niskorosły zawodnik, DanielMagical klepiący w tyłek jedną z uczestniczek oraz parę innych "incydentów", o których szkoda nawet wspominać. W sieci pojawił się też film, na którym widać jednego ze znanych w sieci twórców (chwilę zajmie Wam dowiedzenie się o kogo chodzi), którego wynosi ochrona.Nie wszyscy byli zachwyceni galą. Niektórzy byli zażenowani jej przebiegiem. Kontrowali im "oglądający tylko dla beki", zdający nie dostrzegać sedna problemu.Nie każdy pochwala ideę stojącą za galami AlkoMaster. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze strony Wykop.plO tym jak wielkim biznesem stał się z miejsca AlkoMaster niechaj świadczy to, że wyniki wczorajszych pojedynków można było obstawiać u operujących w Polsce bukmacherów. Oczywistym jest, że wszelkiego rodzaju freak-fightami (zaliczam do tego grona wczorajszą galę) interesuje się przede wszystkim młodzież, którą ustawodawca chce rzekomo chronić przed hazardem.AlkoMaster u bukmacherów? Proszę bardzo | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuBoje się pomyśleć, co będzie cieszyło się zainteresowaniem w sieci za kilka lat. Może następna gala da szansę wybicia się w jakiś sposób paniom, których działalność upadła po zamknięciu Roksa.pl Źródło: mat. własny