Gamingowa kanapka vege Acer Predator Bajgiel w sieci Zdrowa Krowa

Acer swoją gamingową submarką Predator już jakiś czas temu wszedł na rynek spożywczy. W wybranych sklepach można kupić napoje energetyczne PredatorShot. Dodatkowo w marcu koncern nawiązał w Polsce współpracę z siecią restauracji Zdrowa Krowa, czego owocem był. Ale to nie ostatnie słowo w temacie kanapek i Predatora.W mięsnym burgerze Predator mogliśmy poczuć smak sosu na bazie słodzonej cukrem wersji napoju energetycznego PredatorShot. Pomysł się spodobał, ale część entuzjastów serii Acer Predator woli jadłospis wegetariański. Właśnie dla nich zaprezentowano kanapkę Predator Bajgiel.

Predator Bajgiel polany sosem wygląda naprawdę apetycznie / Foto: Acer

Nowy gamingowy przysmak Predator Bajgiel specjalnie dla wegetarian i fanów potraw vege

W daniu znajdziemy sos na bazie nowszego napoju PredatorShot Sugar Free, ser cheddar, sałatkę colesław z czerwonej kapusty, zielonego ogórka, cebulę, pomidora, karbowaną sałatę, aioli, kawałki granatu i przede wszystkim kotlet wegetariański. Jako dodatek przy zakupie kanapki otrzymamy aż cztery puszki energetyka PredatorShot Sugar Free. Predator Bajgiel dostępny jest we wszystkich restauracjach sieci Zdrowa Krowa (Warszawa Kraków, Wrocław, Katowice, Opole, Gliwice, Rybik) w cenie 38 złotych.Jak powiedział Jeremi Rybak, Country Marketing Manager w Acer Polska - "Predator Bajgiel, to kanapka, która łamie schematy. Postanowiliśmy wraz ze Zdrową Krową zaproponować bajgla w wersji wegetariańskiej, aby móc dotrzeć do tej grupy osób, która podczas ostatniej akcji z Predator Burgerem nie miała okazji spróbować naszej propozycji. Teraz jest taka możliwość. Jednocześnie zapewniamy wszystkich miłośników mięsa, że smak kanapki jest naprawdę wyjątkowy i po prostu warto spróbować bezmięsnej alternatywy."Źródło i foto: Acer