YouTuber odtworzył Squid Game i dał zwycięzcy 1,9 mln złotych

Zabawa na bogato.

Squid Game odtworzone przez youtubera

Kilka dni temu świat obiegła informacja, jakoby pewien Koreańczyk przemycający kopie zakazanego w Korei Północnej serialu Squid Game, został skazany przez tamtejsze władze na karę śmierci . Dosłownie dzień po wyroku w sieci ukazał się niezwykły film, stworzony przez youtubera o pseudonimie MrBeast. Mężczyzna postanowił odtworzyć rywalizację z bijącego rekordy popularności dzieła emitowanego na platformie Netflix i wręczyć zwycięzcy 456000 dolarów w gotówce.Popularność serialu Squid Game jest tak duża, że nikogo nie powinny dziwić próby przeniesienia zobrazowanej tej rywalizacji do prawdziwego świata... z wyłączeniem zabijania przegranych rzecz jasna. Próby takiej podjął się popularny i zamożny youtuber MrBeast, któremu udało się niemal idealnie odtworzyć cały anturaż znany ze Squid Game oraz zgromadzić kilkaset osób chętnych do tego, by stanąć do rywalizacji. Było o co walczyć - zwycięzca zgarnął 456 000 dolarów, czyli blisko 2 miliony złotych.Gry, w których rywalizowali uczestnicy, były prawie identyczne z tymi z serialu. Nie zabrakło zabawy w czerwone-zielone oraz spaceru po szklanym moście. Jedyną różnicą był tak naprawdę finałowy pojedynek, gdzie walkę zamieniono na grę w... gorące krzesła.Mówi się, że zorganizowanie scenografii oraz innych elementów zabawy kosztowało MrBeasta ok. 3,5 miliona dolarów, stanowiących równowartość ok. 14 milionów złotych.Według Forbesa MrBeast był drugą najlepiej opłacaną gwiazdą YouTube w 2020 roku. Miał zarobić około 24 miliony dolarów na swojej działalności.Źródło: YouTube