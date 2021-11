Kapitalizm i Jaś Kapela nie idą w parze. x-kom wycofuje swój film o Czarnym Piątku

Zwrot akcji.

x-kom przeprasza za angaż Jasia Kapeli

"Zaplanowana na czwartkową noc premiera filmu "Czarny piątek" została odwołana. Powodem tej decyzji jest błędny wybór, przez nas, jednego z uczestników projektu. Decyzja o zaangażowaniu Jasia Kapeli była nieprzemyślana i niepoparta wystarczającą analizą. Działania i idee, które prezentuje Jaś Kapela, są sprzeczne z wartościami naszej firmy i stanowczo się od nich odcinamy. Obiecujemy, że wprowadzimy zmiany, które uniemożliwią wystąpienie podobnej sytuacji w przyszłości. Bierzemy odpowiedzialność za nasz błąd. Przepraszamy"

Kiedy x-kom ogłosił, że nakręcił wraz z Jasiem Kapelą film o Czarnym Piątku niektórzy przecierali oczy ze zdziwienia. Znany ze swoich antykapitalistycznych poglądów Jaś Kapela, będący jednocześnie obrońcą rozszerzenia opłaty reprograficznej na kolejne urządzenia, miałby wejść we współpracę z firmą x-kom, która to ustami rzecznika Kamil Szwarbuła ostrzegała przed jej wprowadzeniem ? A jednak to właśnie się stało. Niespodziewanie, na kilka godzin przed internetowym debiutem " Czarnego piątku ", jego premiera została odwołana.W filmie "Czarny Piątek" główne role mieli odegrać Kinga Kujawska, Żaneta "Shiianah" Łojas, Piotr "Ziemniak" Latała oraz Karol "Hutson" Hutny. Rolę recepcjonisty w mrocznym kurorcie zagrał Jaś Kapela, który napisał też scenariusz do omawianego filmu. Ten miał zostać wyemitowany na YouTube dziś o godzinie 23:40. Tak się jednak nie stanie.- przekazuje x-kom.