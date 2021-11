MediaMarkt stosuje wątpliwe praktyki przed Black Friday. Uważajcie

Konsumenci na pewno będą zachwyceni.

Pseudopromocje na Black Friday

"Słuchawki Airpods Pro jeszcze wczoraj kosztowały 919 złotych"

Wydaje się, że naprawdę dobrych promocji z okazji czarnopiątkowych wyprzedaży nie trzeba dodatkowo promować w mediach. Niestety, Black Friday w Polsce często mocno odbiega od tego, do czego są przyzwyczajeni konsumenci chociażby w Stanach Zjednoczonych. Za przykład niechaj posłuży sieć sklepów MediaMarkt, która zamiast przeceniać niektóre produkty jedynie je "przecenia"... podnosząc ceny.Reklamy uderzające z każdej strony, marketingowy bełkot i sztucznie zawyżane ceny. Oto Black Friday w Polsce. Polskie sklepy nie ograniczają się tylko do jednego dnia i nierzadko organizują całe "tygodnie" wyprzedaży, aby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z kieszeni polskich konsumentów. Często robią to uciekając się do bulwersujących praktyk.Użytkownik serwisu Wykop.pl o pseudonimie @a665321 nagłośnić to, jak działa Black Friday w Media Markt.- pisze, po czym wkleja zrzut ekranu do karty produktu w sklepie. Cena? 949 złotych to rzekomo atrakcyjna przecena z kwoty 1158 złotych. Potwierdzam, taki sam widok zastał mnie o godz. 12:35, gdy odwiedziłem stronę sklepu.