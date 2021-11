Pfizer zachęca do szczepienia postaci w GTA

Osobliwa akcja.

Zaszczep się w GTA

Okej, tego się nie spodziewaliśmy. Brazylijski oddział Pfizera, jednej z firm produkujących szczepionki na COVID-19, wpadł na dość osobliwy pomysł promocji szczepień. W swojej najnowszej kampanii reklamowej podmiot ten zachęca graczy do szczepień poprzez organizowanie szczepionkowych eventów w sieciowym modzie Grand Theft Auto RolePlay.Centra szczepień firmy Pfizer pojawiły się niespodziewanie w ramach gry Grand Theft Auto RolePlay (GTA RP), czyli zmodyfikowanej wieloosobowej wersji przeboju Rockstara. Pfizer jednocześnie zachęca brazylijskich graczy do robienia wirtualnych zdjęć swoich awatarów w kolejce, w celu ukończenia jednej misji w grze.Wirtualne punkty szczepień znajdują się na Cidade Alta, największym serwerze GTA RP w Ameryce Łacińskiej. Zostały stworzone w nadziei, że zainspirują większą liczbę młodych ludzi do zaszczepienia się w prawdziwym życiu. 23 listopada 2021 roku około 60,4% populacji Brazylii jest w pełni zaszczepiona. Dla porównania, w przypadku Polski współczynnik ten wynosi ok. 54%.Po otrzymaniu szczepienia postacie w grze otrzymują niebieski bandaż na ramieniu, aby inni wiedzieli, że zostali zaszczepieni. Gracze są również zachęcani do udostępniania zrzutów ekranu symbolu z hashtagiem #InGameVaccine, aby pochwalić się, że otrzymali co najmniej jeden "strzał" na COVID-19.Według Paulo Benetti, dyrektora generalnego firmy Outplay, właściciela Cidade Alta, serwer codziennie przyciąga ponad sześć milionów graczy.Domyślacie się zapewne, co na temat akcji myślą i mówią przeciwnicy szczepień.Źródło: Ad Age