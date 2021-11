Lewandowski wykonał wyzwanie na TikToku ze swoją córką. Internet oszalał

Pozytywna akcja.

Robert Lewandowski, jego córka Klara i tiktokowe wyzwanie

TikTok słynie przede wszystkim z głupich wyzwań. Wiecie, takich, które mogą zakończyć się urażeniem czyichś uczuć trwałym kalectwem lub śmiercią . Na szczęście od czasu do czasu trendy na TikToku kierują się ku rzeczom pozytywnym. Do takich można zaliczyć wyzwanie, w którym wzięli udział czołowy polski piłkarz Robert Lewandowski oraz jego 4,5-letnia córka Klara. Występ z miejsca stał się przebojem polskiej części InternetuWedług prasowych doniesień, Robert Lewandowski bardzo lubi tańczyć. W tym kontekście nie powinno dziwić, że jeden z najlepszych (najlepszy?) polskich piłkarzy w historii podjął się wyzwania na TikTok , związanego z kultową sceną tańca z Dirty Dancing. Lewandowski wystąpił na nim ze swoją córką Klarą. Nagranie rejestrowała żona sportowca, Anna Lewandowska.Film z udziałem Roberta Lewandowskiego zgromadził 4,4 miliona odsłon w zaledwie 5 dni. Nagranie jest krótkie i przedstawia Roberta i Klarę, odgrywających jedną z charakterystycznych scen towarzyszących utworowi Time of my Life. Zobaczcie sami.Blisko 450 tysięcy polubień, niemal 3900 komentarzy, z czego większość pozytywna. "Ona jeszcze nie wie, że wygrała życie", "Imagine być córką Lewandowskich", "jacy szczęśliwi" - to wybrane komentarze ciepło recenzujące zabawny film.Sądząc po zaangażowaniu internautów i zasięgach, jakie zdobywają nagrania na TikToku, YouTube i Facebook nie są już w centrum zainteresowania młodzieży. Z tego właśnie powodu nie mogło zabraknąć nas także i w tym medium społecznościowym. Tak, tak, zapraszamy do obserwowania profilu Instalki.pl na TikToku . Obejrzycie tam codziennie nowy film oraz będziecie mogli wziąć udział w licznych konkursach.Źródło: mat. własny