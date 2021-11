Internet Neostrada Orange nie działa. Trwa awaria Orange 22.11.2021

Problemy z działaniem Neostrady.



Neostrada od Orange nie działa najlepiej? Nic dziwnego. Trwa awaria Neostrady, zapoczątkowana w nocy ok. godziny 12:00, 22 listopada 2021 roku. Dziś niemalże punktualnie o godzinie 12:41 liczba raportów w serwisie Downdetector zaczęła rosnąć. Użytkownicy Neostrady nie mogą uzyskać dostępu do sieci lub ich połączenie jest często zrywane a narzędzie diagnostyczne informuje o problemach z DNS. Co się stało?



