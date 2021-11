Jak nie dać się wyrolować na Black Friday? Oto najważniejsza zasada

Pamiętaj o tym, a nie przepłacisz.

O tym pamiętaj podczas Black Friday

Sprawdź historię ceny

Jak sprawdzić historię ceny produktu?

Każdego roku w drugiej połowie listopada zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe ruszają z kampaniami z okazji. Mówi się, że to najlepszy moment na zakupy w roku ze względu na spore obniżki i promocje. Ale czy tak jest na pewno?Natłok marketingowego bełkotu i reklam, które towarzyszą Black Friday sprawiły, że ludzie przestają wierzyć w sens polowania na okazje. Utarło się (częściowo słuszne) przekonanie na temat zawyżonych cen w tym okresie. Wszechobecne hasła "Black Friday", "Black Week", "Cyber Friday" zamiast przyciągać, mogą wręcz zniechęcić do zakupów...Nie raz widzieliśmy już sytuacje, w której ceny były sztucznie podnoszone, aby obniżka z okazjiwyglądała okazale. Jak zatem ustrzec się przed nietrafionymi zakupami? Podpowiadamy.W niedawnej publikacji poruszyliśmy temat fałszywych sklepów internetowych . To podstawowa zasada - unikaj niesprawdzonych sklepów, z podejrzenie niskimi cenami, które nie mają rzetelnych opinii. Pamiętaj, lepiej przepłacić, niż stracić pieniądze i nie otrzymać zamówionego towaru.To chyba najważniejsza zasada podczas zakupów na Black Friday, o której zapominają internauci. To banalne, ale niezwykle skuteczne.Popularne w sieci porównywarki cenowe pozwalają na sprawdzenie historii ceny danego produktu. W ten sposób dowiemy się, czy aktualna promocja z okazji Czarnego Piątku to faktycznie najlepszy deal w historii, czy sztucznie napompowana okazja.Nie raz widziałem sytuacje, gdy sprzedawca jeszcze w październiku systematycznie podnosił cenę, tylko po to, aby obniżka na Black Friday wyglądała spektakularnie. Po sprawdzeniu historii ceny okazywało się, że dany produkt można było kupić taniej bez żadnej promocji.Jak już wspomniałem, wystarczy odwiedzić stronę jednej z popularnej porównywarek cen. Na karcie każdego produktu widnieje specjalna sekcja z historią ceny.Za przykład wezmę. Na stronie produktu kliknij w niewielką ikonkę z wykresem. Aby zobaczyć historię ceny, trzeba się niestety zalogować.