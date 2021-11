Patostreamer DanielMagical i jego matka idą do więzienia

Doigrali się.

DanielMagical i jego matka idą do więzienia

"Odwieszony "Magicalowi" rok więzienia to kara, którą wymierzono mu w przeszłości za publiczne (podczas streamu) nakłanianie matki i jej konkubenta do składania fałszywych zeznań na komisariacie. Karę Danielowi Z. zawieszono na okres próby, podczas której miał: podjąć stałą pracę zarobkową, nie organizować ani nie uczestniczyć w streamach z udziałem alkoholu, wulgaryzmów i przemocy oraz poddać się dozorowi kuratora. Z tych obowiązków się nie wywiązał: streamował dalej, nie znalazł pracy, od kuratora przez kilka miesięcy nawet nie odebrał telefonu."

Patostreamer, czyli kto?

Polska jest światowym liderem w oglądaniu patotreści, a Polacy uwielbiają karmić się głupotą. Nie wierzysz? Zerknij na wyniki badania NASK . Ogromna popularność "uniwersum" Szkolnej 17 nie wzięła się znikąd. W 2019 roku jeden z najpopularniejszych polskich patostreamerów, DanielMagical, najpierw został zatrzymany , by błyskawicznie otrzymać sądowy zakaz publikowania treści w Internecie. Magical został skazany wtedy na karę warunkowego pozbawienia wolności na rok w zawieszeniu. Nie zastosował się do zaleceń sądu, w związku z czym teraz spędzić czas za kratami. Podobny los czeka jego matkę.Znany patostreamer i jego matka zostaną na dniach wezwani do stawienia się w zakładzie karnym. 9 listopada prawomocnym stało się zasądzenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności w wysokości roku dla Daniela Z., a 2 listopada ośmiu miesięcy dla jego matki, Małgorzaty Z. Ostatnią linią obrony dla tej dwójki jest wniosek o odroczenie kary w związku z poważną chorobą lub innymi istotnymi przeciwnościami losu, bądź też wniosek o dozór elektroniczny.Prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód, mówi, że zasądzenia wynikają z tego, iż DanielMagical i jego matka nie wykorzystali szans, które dał im wyrok w zawieszeniu. Za co dokładnie skazano patostreamerów?- tłumaczy serwis torun.naszemiasto.pl.Torunianka została skazana na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata w związku z fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad konkubentem "Jacą" w trakcie internetowych transmisji. Ponadto, skazano ją za znieważenie w sieci toruńskiej fryzjerki.Oboje pomimo zakazów w dalszym ciągu brali udział w patostreamach, na których przed kamerą m.in. pili alkohol. Prokuraturę informowali o tym fakcie nie tylko kuratorzy sądowi, od których skazani nie odbierali nawet telefonów, ale także... internauci.Z czego znana jest opisywana dwójka? Tak jak wspomnieliśmy, to patostreamerzy, którzy w trakcie transmisji przekonywali do siebie internautów agresją, piciem alkoholu i wulgarnym językiem. Niewiele trzeba, aby dziś zaistnieć w sieci.Źródło: torun.naszemiasto.pl