TVP World już nadaje. Gdzie oglądać anglojęzyczny kanał Telewizji Polskiej?

Telewizja Polska zaskakuje. Rzekomo w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej przyspieszono uruchomienie nowego, anglojęzycznego kanału TVP World, którego start planowano pierwotnie na 1 stycznia 2022 roku. TVP World rozpoczęło emisję dziś, 18 listopada o godzinie 8:00. Nowe medium nadaje przez całą dobę. Gdzie oglądać TVP World?Anglojęzyczna stacja TVP World wystartowała i będzie nadawała swoje programy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Prezes TVP Jacek Kurski uważa, że Polska powinna przeciwstawić się białoruskiej propagandzie.- powiedział prezes Kurski.Przypominamy, że w strefie objętej stanem nadzwyczajnym nie mogą pracować przedstawiciele żadnych mediów. Wszystkie informacje, jakie docierają do nas z granicy przekazuje Straż Miejska, Terytorialsi, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Policja. To na nich bazują materiały emitowane w telewizji.

Co można obejrzeć na TVP World?

"W ramówce TVP World informacje mają stanowić 26% czasu antenowego, publicystyka 27%, kultura 26%, edukacja 2%, a sport 1%. Kanał ma nadawać przez 24 godziny na dobę"

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z TVP WorldTVP World można oglądać za darmo za pośrednictwem strony internetowej tvpworld.com . Alternatywnie, da się to robić także dzięki telewizji satelitarnej. Kanał nadawał będzie z satelity Astra 19,2E w jakości HD. Co ciekawe, widzowie mogą go zobaczyć pomiędzy godziną 1:00 i 5:00 w nocy na antenie TVP Info. Jest to podobno ukłon w stronę widzów ze Stanów Zjednoczonych.To nie są tanie rzeczy. Wirtualnemedia.pl podają, że działanie stacji ma kosztować 22,6 miliona złotych w 2022 roku i nawet 30 milionów złotych w 2024 roku.- dowiadujemy się z tego samego serwisu.Źródło: TVP