Światowy Dzień Rzucania Palenia. Te technologie i aplikacje ułatwią Ci walkę z nałogiem

Rzuć palenie, już dzisiaj.

Światowy Dzień Rzucania Palenia w Polsce i na świecie

Kilka słów o szkodliwości palenia papierosów

Te aplikacje pomogą Ci w rzuceniu palenia

Rzuć Palenie!

QuitNow: Rzuć palenie

Flamy

Qwit

Smoke Free

Technologia pomocą w walce z nałogiem

Papierosy to niesamowicie szkodliwe wyroby, które co roku zbierają ogromne śmiertelne żniwo. Mimo rosnącej świadomości ich szkodliwości, wciąż pali je ponad miliard osób na całym świecie. Dlatego tak ważne jest, aby przypominać o takich inicjatywach jak Światowy Dzień Rzucania Palenia, który w tym roku przypada na 18 listopada.Należysz do palaczy tytoniu? Światowy Dzień Rzucania Palenia może być dla Ciebie idealną okazją do rozpoczęcia walki z nałogiem. Jako, że żyjemy w XXI wieku, ułatwią Ci ją przeróżne technologiczne rozwiązania – od alternatywnych, znacznie mniej szkodliwych takich jak podgrzewacze tytoniu, aż po aplikacje mobilne motywujące do pozostania wolnym od dymu tytoniowego.Historiasięga lat 70. XX wieku. W 1974 roku amerykański dziennikarz Lynn Smith zapoczątkował kampanię Don’t Smoke Days, w ramach której zachęcał palaczy do odstawienia papierosa, choć na jeden dzień nagrodą w postaci zdjęcia na okładce gazety. Łącznie w inicjatywie tej udział wzięło około 150 tysięcy osób. Spośród nich aż 9 procent zdołało kompletnie zerwać z nałogiem.Z czasem kampania Smitha przerodziła się w Światowy Dzień Rzucania Palenia, który każdego roku przypada na trzeci czwartek listopada. W Polsce jest on obchodzony od roku 1991, a to oznacza, że w tym roku, a dokładniej mówiąc 18 listopada, przypada w naszym kraju jego okrągła, 30. Rocznica.Podczas palenia papierosów wytwarzane są substancje smoliste i dym, który zawiera aż 7 tysięcy związków chemicznych. Powodują one liczne choroby, od nowotworów, przez POCHP, aż po choroby układu krążenia. Wskutek tych chorób w Polsce co roku umiera w przybliżeniu 81 tysięcy osób.Zgodnie z najnowszymi badaniami CBOS, w Polsce papierosy pali aż 8 milionów Polek i Polaków. Palenie jest jednak szkodliwe nie tylko dla nich, ale i dla osób, które są narażone na palenie bierne, z tak zwanej „drugiej ręki”. Mowa między innymi osobach mieszkających czy pracujących w towarzystwie palaczy, które wdychają dym papierosowy mimowolnie.Jak wspomniałam, palacze papierosów mają do dyspozycji cały szereg rozwiązań, które ułatwią im rzucenie palenia. Do takich rozwiązań należą chociażby aplikacje mobilne, które pozwalają śledzić postępy w walce nałogiem, a także w przeróżne sposoby motywują do jej kontynuacji. Takich aplikacji jest całe mnóstwo, a poniżej postanowiłam przybliżyć Ci kilka takich, które cieszą się największym uznaniem wśród użytkowników.Rzuć Palenie! to prosta w obsłudze i przejrzysta aplikacja, która pozwoli Ci śledzić, ile już czasu nie palisz, ile papierosów nie spaliłeś od kiedy rzuciłeś palenie, jak wiele życia dzięki temu odzyskałeś i jak wiele pieniędzy zaoszczędziłeś nie paląc. Dzięki niej wyznaczysz też sobie cele, po osiągnięciu których będziesz mógł sam siebie nagrodzić, na przykład wyjściem do kina czy zakupem nowej pary butów. Na dodatek, Rzuć Palenie! na bieżąco będzie informować Cię, jakie korzyści czerpiesz dla zdrowia, stroniąc od papierosów.Rzuć Palenie! (Android) –QuitNow to zdaniem twórców aplikacji najbardziej wszechstronne narzędzie na rynku pomagające w rzucaniu palenia. Koniecznie przekonaj się, czy to prawda. Tak jak wiele innych aplikacji tego typu w czasie rzeczywistym zapewnia ona dostęp do statystyk dotyczących czasu od ostatniego papierosa w Twoim życiu, liczby unikniętych papierosów oraz zaoszczędzonych pieniędzy i czasu. Dodatkowo QuitNow zapewnia wskaźniki oparte na danych WHO dotyczące procesu poprawy Twojego zdrowia oraz listę osiągnięć, które będą dodatkowo motywować Cię do osiągnięcia celu.QuitNow: Rzuć palenie (Android) –Jeżeli szukasz wyjątkowo wszechstronnej aplikacji, która pomoże Ci rzucić palenie na dobre, sięgnij po Flamy. Ta jest wręcz napakowana funkcjami, dzięki której zachowasz motywację do niepalenia. Flamy analizuje, kiedy i w jakich sytuacjach Twoje pragnienie palenia jest najsilniejsze, oferuje karty motywacyjne z ciekawą zawartością, wspomaga pomocnymi wskazówkami, pozwala na rzucanie palenia wraz ze znajomymi, umożliwia zdobywanie osiągnięć, a nawet korzystanie z widżetów. Czego chcieć więcej?Flamy (Android) –Miłośnikom aplikacji o uproszczonym interfejsie polecam Qwit. Jest to aplikacja, która zachęci Cię do tego, abyś wyobraził sobie, że rzucanie palenia to gra. Mowa o grze, w której osiąganie sukcesów w niepaleniu wiąże się ze zdobywaniem medali, z których każdy można udostępnić w sieciach społecznościowych z pomocą jednego kliknięcia. Zawiera ona wiele statystyk i funkcji typowych dla oprogramowania tego rodzaju, ale nie zabrakło w niej też takiej, która jest naprawdę unikatowa. W Qwit możesz wypisać powody, dla których rzuciłeś palenie, a powody te będziesz regularnie widział na ekranie smartfonu w postaci powiadomień.Qwit (Android) – pobierz Smoke Free to aplikacja, która wykorzystuje ponad 40 sprawdzonych technik ułatwiających rzucanie palenia. Gwarantuje ona dostęp do porad ekspertów, umożliwia kontakt ze specjalistami w dziedzinie walki z nałogami, a także śledzi, od kiedy nie palisz czy ile papierosów już nie spaliłeś. To również kolejna aplikacja, w której można zdobywać odznaki, wyznaczać sobie specjalne cele i dzielić się swoimi sukcesami ze znajomymi.Smoke Free (Android) – pobierz Niestety, palacze wiedzą, że rzucanie palenia jest piekielnie trudne. Obecnie na rynku dostępne są jednak przeróżne rozwiązania, które je ułatwiają – od tych farmakologicznych, aż po technologiczne. Kiedy jednak palacz nie jest w stanie skończyć z nałogiem, może jeszcze sięgnąć po alternatywne, przebadane medycznie i mniej szkodliwe źródła nikotyny, w których wdychają ją do płuc bez papierosowego dymu. Takie źródła to na przykład. Żadne z nich nie wydzielają dymu, popiołu, ani substancji smolistych.Jak wynika z badań nie nikotyna czy tytoń szkodzi zdrowiu, a dym papierosowy, który powstaje w wyniku spalania tytoniu w wysokich temperaturach (prawie 900 stopni Celsjusza). Z kolei podczas podgrzewania tytoniu (poniżej 350 stopni Celsjusza), a także podgrzewania płynu z nikotyną, wytwarza się aerozol zawierający o. Nie ma w nim też substancji smolistych. A to właśnie te substancje smoliste są szkodliwe i rakotwórcze dla naszego zdrowia. Jedno z badań wykazało, że palacze, którzy z klasycznych papierosów przerzucili się na podgrzewacze tytoniu, mają nawet 10-krotnie niższe ryzyko zachorowania na raka. Osoby postronne, które są narażone na aerozol z podgrzewacza zamiast na dym papierosowy, mają z kolei nawet 3 tysiące razy niższe ryzyko zachorowania na nowotwory. To oczywiście nie znaczy, że takie ryzyko jest tutaj zerowe - i warto o tym pamiętać. Nie szukać wymówek - nawet tych technologicznych. I po prostu - rzucić ten nałóg.