Zastanawiasz się co obejrzeć na Netflixie? Ta strona Ci pomoże

Netflix ułatwia wybranie treści do oglądania





fot. zrzut ekranu z Netflix

Netflix postanowił w kolejny sposób wyjść naprzeciw osobom, którym ciężko wybrać następny serial lub film do oglądania. Twórcy serwisu uruchomili nową, dedykowaną stronę internetową z rankingami typu “TOP 10” agregujących całą bibliotekę treści Netflixa.W ten sposób Netflix chce pokazać, które materiały są wyświetlane najczęściej oraz zyskują popularność w danym regionie.Netflix zdradza niewiele na temat tego, jakie dokładnie statystyki zbiera w kontekście obsługi swojego serwisu - do tej pory wiadomo było, że gigant multimedialny stosuje zasadę dwóch minut jako wyznacznik obejrzenia czegoś przez użytkownika. Nowa, wspomniana strona agreguje treści bazując na łącznej ilości godzin spędzonych przez wszystkie osoby na oglądaniu danego materiału.Strona TOP 10 będzie aktualizowana przez Netflixa w każdy wtorek tygodnia i będzie oferować również cotygodniowe zestawienia najpopularniejszych tytułów na całym świecie, a także w poszczególnych krajach.Wszystkie listy opierają się o liczbę oglądanych godzin z poprzedniego tygodnia - od poniedziałku do niedzieli. Firma podzieliła je na globalne listy dla filmów w języku angielskim, anglojęzycznych seriali, a także dodała indywidualne podstrony dla 90 regionów. Większa liczba zestawień ma pojawić się na początku 2022 roku, zdradza Pablo Perez De Rosso wiceprezes Netflixa do spraw treści.Co pojawiło się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych filmów z ubiegłego tygodnia? Między innymi takie produkcje, jak Red Notice, Love Hard, Army of Thieves czy Transofrmers: The Last Knight. W przypadku seriali były to między innymi Narcos (sezon 3), You, Maid, Big Mouth (sezon 5) czy Locke & Key.Polacy z kolei najchętniej oglądali pierwszy sezon Arcane, Squid Game i wspomniany, trzeci sezon Narcos. Nie pozostaje nic innego, jak tylko korzystać. Dzięki nowej stronie Netflixa będziecie mogli znaleźć szybko coś, co zostało docenione także przez innych użytkowników.Oficjalną witrynę udostępnioną przez serwis znajdziecie pod tym adresem Źródło: Netflix / fot. Netflix