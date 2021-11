Internetowe głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 trwa. Jak zagłosować?

OK boomer.

Młodzieżowe Słowo Roku 2021 - nominowani

Jury wyłoniło finałową 20 #MłodzieżoweSłowoRoku! Zobaczcie najczęściej zgłaszane słowahttps://t.co/WYNggvf3Az

baza - wyraz aprobaty, pozytywnych emocji

- przedstawiciel pokolenia urodzonego w latach 40., 50. lub 60. cringe - żenada, wstyd

- ‘łatwy’ lub okrzyk radości ez - ‘łatwy’

- ‘wyznawca teorii spiskowych’, w ostatnim roku często o antyszczepionkowcach gituwa - ocena pozytywna, od git ‘świetnie’

- skrót od ang. in my opinion kox, koks - zgłaszane najczęściej jako ‘świetnie’, ma jednak wiele znaczeń, m.in. ‘kokaina’, ‘substancja anaboliczna’ oraz ‘osoba trenująca na siłowni, zażywająca takie substancje’

- reakcja na coś żenującego naura - skrót od na razie

- ‘opłaca się’ pogchamp - wyraz zadowolenia, aprobaty, pierwotnie emotikon

- ‘czuję to samo’, skrót od ang. relatable sheesh - wyraz zdziwienia lub zaskoczenia

- skrót od suspect lub suspicious ‘podejrzany’ sześćdziesiona - ‘donosiciel, skarżypyta’, od art. 60 kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców

- miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’ twoja stara - funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź

Wcześniejsze Młodzieżowe Słowa Roku

"Kapituła plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku postanowiła w roku 2020 nie wyłaniać zwycięskiego słowa. Konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć"

Internet odgrywa ogromną rolę w zakresie słowotwórstwa. W kręgach internautów każdego roku powstają zupełnie nowe słowa - określenia, które cieszą się tak wielką popularnością, że szybko przenikają do świata realnego. Jak co roku organizowany jest plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Tegoroczna edycja już wystartowała, a wszyscy polscy internauci mogą oddawać w jej ramach swoje głosy.Na młodzieżowe słowo roku każdy z Was może zagłosować za pomocą specjalnego formularza . Do wyboru jest aż dwadzieścia różnych wyrazów, które uznano za szczególnie popularne w 2021 roku.Nominowane słowa to:W 2020 roku młodzieżowym słowem roku zostały "Julka" oraz "Sasin". Plebiscyt uznano za nierozstrzygnięty. Dlaczego? Cóż... Większość głosów zdobyło słowo "Sasin". Przypominam, iż polityk Jacek Sasin przyczynił się do zaprzepaszczenia 70 milionów złotych na kopertowe wybory, które ostatecznie się nie odbyły. Kapituła PWN wolała nie wskazywać na to słowo i uniknąć w ten sposób kontrowersji. Czy faktycznie ich uniknięto?- czytaliśmy w komunikacie.W 2019 roku młodzieżowym słowem roku została "alternatywka", a we wcześniejszych latach "dzban" oraz "xD".Źródło: PWN