Snapchat i Discord też nie działają. Gry Valorant i Rocket League mają kłopoty z serwerami...

Dopiero co mogliście przeczytać o. Na różnych urządzeniach i systemach usterki objawiają się w odmienny sposób, ale najgorzej wypada wyszukiwarka (odtwarzanie czy główna strona nie raz wczytują się poprawnie). Jednak to nie jedyne negatywne aspekty wśród różnych usług dzisiejszego wieczoru.Według witryny Downdetector ogrom problemów mają też takie internetowe usługi jak komunikatory/platformy społecznościowe Snapchat i Discord. Nie mam konta na Snapchacie, ale zapewnienia znajomych potwierdzają, że nie da się korzystać z usługi. Problem nie jest lokalny, a może występować na całym świecie. Za to Discord zdaje się u mnie pracować w pełni normalnie. Mimo wszystko Downdetector pokazuje bardzo wiele zgłoszeń o nieprawidłowościach. Być może problemy występują nie u każdego użytkownika lub przy pewnych specyficznych funkcjach.

Serwis Downdetector informuje o wielu aktualnych awariach różnych usług i gier sieciowych / Foto: własne - Downdetector

To nie jedyni poszkodowani. Serwis Downdetector odbiera niepokojąco dużo negatywnych raportów od graczy z Valorant i Rocket League. Obie pozycje mają czerwony status na przytaczanym portalu. Pewne mniejsze problemy może też mieć Pokemon Go czy Apex Legends. Akurat w przypadku obu tych gier widać tylko pomarańczowy wykres, a nie o wiele bardziej niepokojący czerwony. Tak czy inaczej w jednym czasie we wtorkowy wieczór 16 listopada 2021 r. większe bądź mniejsze usterki można znaleźć na całkiem dużej puli usług, gier i serwisów. Z zagranicy napływają też dane o usterkach w firmowych usługach przetwarzania w chmurze Google i Amazon, co może lawinowo powodować problemy w wielu innych miejscach.Źródło: Downdetector / własne