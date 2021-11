OnlyFans bezpiecznym domem dla profilu muzeum. Inne serwisy nakładały bany

TikTok nakłada blokadę na konta muzeów, Facebook i Instagram też mają z nimi problem

Chcesz przeglądać dzieła sztuki z wiedeńskich muzeów? Załóż konto na OnlyFans

Serwis OnlyFans jest kojarzony głównie ze skąpo odzianymi paniami, choć tak naprawdę ma wiele działów tematycznych. Co jednak robi w nim profil konsorcjum muzeów z Wiednia? Tym bardziej, że nie mają swoich ostatnich materiałów na Instagramie czy Facebooku, a raczej właśnie tam weszłaby większa część internautów zainteresowanych ofertą muzeów i dziełami sztuki.Temat podchwycili właśnie użytkownicy polskiego serwisu wykop. Okazuje się, że wspominane wcześniej platformy cenzurowały treści umieszczane wcześniej przez inicjatywę "Vienna Laid Bare". Ta została uruchomiona przez wiedeńską radę turystyki w październiku na portalu OnlyFans w następstwie zbanowania profilu na TikToku. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się kuriozalna. Czemu w ogóle Facebook, TikTok czy Instagram miałyby robić problemy z obecnością treści muzeów na swoich portalach?Traf chciał, że promowane są na nich także dzieła z udziałem nagości. Ale nie można tu mówić o treściach typowo dla dorosłych, a po prostu sztuce. I to nierzadko dostępnej nawet w podręcznikach szkolnych. Jak powiedziała dla serwisu Vice Helena Hartlauer piastująca stanowisko rzecznika Wiedeńskiej Rady Turystyki - "Częścią tego co sprawia, że jest to problematyczne, jest kwestia, że nie ma jasnych wytycznych na platformach w odniesieniu do kwestii, która nagość jest uważana za "obraźliwą", a która nie. (…) Mieliśmy ocenzurowane dzieła sztuki sprzed 3000 lat. Najwyraźniej coś tu jest nie tak."Wracając do reakcji TikToka na wiedeńskie treści. Chodziło nawet nie o pełną goliznę, a zablokowanie konta po pokazaniu zdjęć japońskiego artysty Nobuyoshi Arakiego przedstawiających piersi… tyle że zasłonięte. To nie pierwszy przypadek nadmiernej cenzury treści artystycznych w portalach społecznościowych. Chociażby w 2018 roku Flamandzka Izba Turystyki miała za złe Facebookowi ciągłe cenzurowanie obrazów z elementami golizny namalowanych przez powszechnie znanego barokowego artystę Petera Paula Rubensa.