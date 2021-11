Czym jest phishing i jak unikać go w skrzynce Gmail?

Jak bronić się przed phishingiem? Wystarczy mieć świadomość zagrożeń i zrobić dobry użytek ze wszystkich narzędzi ochrony, które oferuje użytkownikom dostawca usług poczty e-mail. Dziś przyjrzymy się zabezpieczeniom Gmaila, czyli jednej z najpopularniejszych skrzynek biznesowych.



Jeśli prowadzisz firmę i chcesz poznać zaawansowane wskazówki dbania o bezpieczeństwo służbowej poczty Gmail, to



Jakie mechanizmy chronią użytkowników Gmaila przed atakami phishingowymi? Jak użytkownik może sam rozpoznać podejrzane wiadomości? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu, ale najpierw omówmy podstawy.



Co to jest phishing?

Phishing w to rodzaj cyberprzestępstwa, które polega na podszywaniu się pod zaufane firmy, organizacje czy instytucje państwowe w celu wyłudzenia wrażliwych informacji, takich jak dane osobowe, hasła oraz dostępy do metod płatności. Oszuści mogę docierać do swoich ofiar przy pomocy tradycyjnych kanałów komunikacji, takich jak telefon, SMS czy nawet wizyta domowa. Jednak największą efektywność osiągają, wykorzystując masowość elektronicznych metod kontaktu – a w dzisiejszych czasach większość oficjalnej korespondencji obsługujemy przez e-mail.



Dane zdobyte dzięki udanemu atakowi phishingowemu najczęściej służą do kradzieży tożsamości w wirtualnym świecie, a pierwszym celem przestępców stają się nasze konta bankowe. Dlatego każdą próbą wyłudzenia informacji należy traktować poważnie.



Kto może stać się ofiarą ataku phishingowego?

Gdy myślimy o podszyciach, to do głowy przychodzą nam historie o starszych osobach, które padły ofiarą przestępcy udającego wnuczka, policjanta czy pracownika poczty. W obliczu takich skojarzeń łatwo jest zbagatelizować ten problem, jako niedotyczący osób, które zachowują należytą ostrożność.



John Podesta, menedżer kampanii wyborczej Hillary Clinton

Elio Di Rupo, były Premier Belgii

John Brennan, były szef CIA

Michał Dworczyk – członek Rady Ministrów i Szef Kancelarii Premiera

Choć ataki na osoby publiczne są zazwyczaj specjalnie targetowane, to nie brakuje też doniesień o skutecznych mailingach phishingowych masowo docierających do klientów konkretnego banku czy sklepu internetowego. Nawet jeśli 95% odbiorców uzna wiadomość za podejrzaną, to wiele osób może zareagować zgodnie z oczekiwaniami oszustów ze względu na zwykłe roztargnienie.



Jeśli fałszywy e-mail zastanie Cię w momencie, kiedy akurat spodziewasz się podobnej wiadomości od zaufanej instytucji, to możesz zachować się dużo mniej ostrożnie niż zazwyczaj. W pełni odporne na phishing są tylko te osoby, które pielęgnują w sobie zdrowy nawyk dokładnego sprawdzania adresów, linków i załączników w wiadomościach mailowych – dowiedz się, jak do nich dołączyć.



Jak rozpoznać atak phishingowy w Gmailu?

Pierwszą zasadą bezpieczeństwa korespondencji mailowej jest czujność wobec każdej wiadomości, która ma przekonać Cię do podjęcia jakiejś akcji – pobrania załącznika, kliknięcia linku, wypełnienia formularza, resetu hasła etc. Wszystkie maile tego typu powinny być odruchowo traktowane jak podejrzane, dopóki nie przekonasz się, że pochodzą z zaufanego źródła. Jak możesz odróżnić zaufane źródło od wirtualnego fałszerstwa?



Zwróć uwagę na adres nadawcy



Pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest domena w adresie e-mail nadawcy. Oszuści często posługują się adresami, które wyglądają i brzmią podobnie jak domena organizacji, pod którą się podszywają. Nigdy nie są jednak w stanie użyć dokładnie takiej samej domeny, jak ta, która jest już zarejestrowana. Dlatego podczas oceny wiarygodności adresu mailowego zawsze sprawdzaj rozszerzenie domeny i szukaj literówek.



Jeśli nie masz pewności co do pisowni, wyszukaj stronę firmy w Google, by porównać domeny. Wystrzegaj się jednak sprawdzania metodą kopiowania końcówki adresu do paska przeglądarki – fałszywy adres może prowadzić do strony, która również będzie dokładną imitacją prawdziwego serwisu.



Google pokazuje przykład wiadomości w Gmailu, której domena jest sfałszowana. U góry okna każdego otwartego e-maila obok nazwy użytkownika znajdziesz także jego pełny adres (wyróżniony jasnoszarym kolorem). W tym przypadku nazwa firmy “eFax” ma zupełnie inną pisownię niż domena nadawcy “efacks.com”.





Sprawdzaj każdy adres URL



Kolejnym ważnym elementem oceny wiarygodności maila jest dokładny URL linków zawartych w wiadomości. Hiperłącza zazwyczaj ukryte są pod anchor textem, dlatego na pierwszy rzut oka nie widać, dokąd kierują – a po kliknięciu, może być już za późno na sprawdzanie odnośnika w pasku przeglądarki.



Pamiętaj, że zawsze możesz wyświetlić pełny URL bez klikania go. W tym celu wystarczy najechać kursorem na przycisk lub anchor text w e-mailu – w lewym dolnym rogu okna przeglądarki pojawi się pole do podglądu dokładnej zawartości hiperłącza.



Przyjrzyj się domenie nadawcy i adresowi URL przycisku w tym przykładzie:





Adres nadawcy to “google.support”, czyli domena nienależąca Google, a adres URL posługuje się znajomo brzmiącą subdomeną, ale faktycznie kieruje do strony “ml-security.org”.



