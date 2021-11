Orange rozdaje 2 GB internetu za mecz Polska – Węgry

Warto skorzystać.



Orange po raz kolejny postanowił podarować swoim klientom darmowy pakiet internetu w ramach kolejnego zakończonego meczu Polaków. Niestety nie udało się wygrać z Węgrami, ale zdobyliśmy jedną bramkę, a co za tym idzie – bezpłatne 2 GB pakietu danych. Poniżej znajdziecie szczegóły promocji.



2 GB internetu za przegrany mecz Polaków

Wczorajszy wieczór zapewne nie był najlepszy dla fanów polskiej piłki nożnej. Spotkanie z reprezentacją Węgier zakończyło się wynikiem 1:2, co na szczęście nie wyklucza nas z walki o miejsce na mistrzostwach świata. Jeśli należycie do niezbyt zadowolonego grona rodaków, to być może uszczęśliwi Was nieco darmowy pakiet internetu.



Orange już kilka dni temu oferowało 4 GB – teraz mamy do czynienia z nieco skromniejszą ofertą. Wszyscy klienci operatora komórkowego mogą odebrać 2 GB internetu. W jaki sposób? Wystarczy wysłać SMS-a o treści BALATON na numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem planu taryfowego, lecz nie więcej niż 25 groszy).







Jeśli jesteście klientami Flexa, to należy przejść do mobilnej aplikacji i wybrać zakładkę „Kody promocyjne”. Pozostaje wpisać tam BALATON i gotowe. Warto jednak pamiętać o ograniczonym czasie trwania oferty. Kod można aktywować tylko dziś do godziny 23:07. Wtedy pakiet będzie ważny 3 dni.



Promocją warto się zainteresować, gdyż zapewne zbyt prędko nie doczekamy się jej kolejnej odsłony. Kolejne mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 dopiero na wiosnę.



Źródło i foto: Orange