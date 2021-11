Przewodowe słuchawki znów stają się popularne. Używasz takich?

Chwilowa moda czy powrót na stałe?





Przewodowe słuchawki - prehistoria czy przyszłość?





fot. Yarenci Hdz - Unsplash

Trudno nie zauważyć, że w ciągu ostatnich lat AirPodsy praktycznie podbiły rynek słuchawek bezprzewodowych. Apple ma się czym pochwalić, bo zarabia na tym akcesorium prawdziwe kokosy. Niektórzy influencerzy i celebryci dają się jednak fotografować z… przewodowymi słuchawkami, nieco odwracając opisywany wyżej trend.Czy to tylko chwilowa moda, czy faktycznie czeka nas powrót przewodowych słuchawek?AirPodsy stały się zbyt popularne i przez to… nie są już modne? Młode celebrytki takie, jak Bella Hadid, Lily-Rose Depp czy Zoe Kravitz zostały sfotografowane z przewodowymi słuchawkami. Nie wiadomo czy to celowy zabieg, czy też chęć wykreowania nowego trendu. Na Instagramie powstają konta, które zbierają zdjęcia ludzi z przewodowymi słuchawkami - na TikToku możemy zauważyć podobny trend.Skąd to wszystko się wzięło?Na to pytanie nie da się końca odpowiedzieć. W swoich materiałach użytkownicy zwracają uwagę na to, że przewodowe słuchawki są wielokrotnie tańsze (co jest oczywistością), a te bezprzewodowe generują niezdrowie promieniowanie szkodzące zdrowiu. Ludzie mają być zaniepokojeni tego typu kwestiami, które faktycznie w niektórych przypadkach nie są solidnie wytłumaczone.Wiele osób zwraca takżę uwagę na szybkie rozładowywanie się baterii w bezprzewodowych słuchawkach, co ma zmniejszać komfort ich wykorzystania. Patrząc jednak na to, co dzieje się dookoła młodych celebrytek, można śmiało stwierdzić, że mamy do czynienia z chwilową modą. Sam nie znam żadnej osoby, które chciałaby wrócić do kablowych słuchawek po skorzystaniu z ich bezprzewodowej alternatywy. Jest więc bardzo prawdopodobne, że trend promowany przez influencerów skończy się tak szybko, jak się zaczął.Ciekawi mnie jednak jedno: z jakiego rodzaju słuchawek korzystacie na co dzień? Ja sam wybrałem model true wireless i kiedy na chwilę musiałem wrócić do przewodowych słuchawek, to miałem z tym duży problem.Jak to wygląda u Was?Źródło: WSJ / fot. Felipe Alves - Unsplash