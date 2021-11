Vectra na celowniku UOKiK. Operatorowi grozi ogromna kara

Antykonsumenckie działanie Vectra.



Popularny operator telewizji kablowej z zarzutami od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasza Chróstnego. Chodzi o praktyki jednostronnego wprowadzania klauzul, pozwalających firmie podwyższać opłaty za internet i telewizję. Co gorsza: klauzule te były później wykorzystywane, co jest działaniem na szkodę konsumentów.



Postępowanie UOKiK przeciwko Vectra

Abonenci firmy Vectra dostawali listy o jednostronnym dodaniu do umowy postanowienia, na mocy którego Vectra rościła sobie prawo do jednorazowego podniesienia wysokości abonamentu w ciągu roku. Wcześniejsze warunki umowy takiej możliwości nie dawały. Vectra zignorowała tzw. wezwanie miękkie do zaprzestania tych praktyk.



Po kilku miesiącach klienci Vectra otrzymali informację o podniesieniu miesięcznego abonamentu o 5 złotych, czyli 60 złotych w skali roku. To znacząca zmiana, na którą nie pozwala prawo. Przedsiębiorcy nie mogą dowolnie modyfikować zawieranych umów. Te w umowach zawieranych na czas nieoznaczony muszą zawierać odpowiednie klauzule modyfikacyjne, których brakowało w przypadku umów rzeczonego operatora.



"W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca" – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.



Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu, nakazem zaniechania praktyki i usunięciem jej skutków.



Źródło: UOKiK