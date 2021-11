Islandia obśmiewa Metaverse Facebooka inspirującym filmem (wideo)

Coś wspaniałego.

Icelandverse, czyli odpowiedź Islandii na Metaverse Facebooka

"Niektórzy twierdzili, że tak wciągające doświadczenie w otwartym świecie nie jest możliwe. Ale tak naprawdę to wszystko jest w zasięgu ręki. I aby tego doświadczyć nie potrzebujesz nawet głupich gogli VR.

Przedstawiamy Icelandverse"

Jakiś czas temu dość szczegółowo opisywaliśmy to, czym jest Metaverse od Facebooka , czy raczej: od Meta . Zapowiedź zestawu połączonych ze sobą cyfrowych przestrzeni, pozwalających robić rzeczy, których nie można zrobić w fizycznym świecie, pełna była podniosłych sloganów i utartych frazesów. Idea zrezygnowania ze sporej części życia w prawdziwym świecie na rzecz przenosin do krainy wirtualnej nie przemówiła do każdego. W swoim najnowszym spocie reklamowym obśmiała ją Islandia.Publiczno-prywatny podmiot Inspired by Iceland robi od lat bardzo wiele, aby promować atuty Islandii oraz islandzkich produktów. Działa on niezwykle skutecznie także w sieci, zaskakując internautów coraz to nowymi filmami na YouTube, ukazującymi piękno tego kraju. Nowy materiał nawiązuje do prezentacji metawersum Facebooka. Islandczycy nieźle zadrwili z pomysłu wyprowadzki do wirtualnego świata.W opisie nagrania czytamy (luźne tłumaczenie z jęz. angielskiego):Wideoprezentacja "Icelandverse", czyli, cóż, Islandii, została stworzona na modłę prezentacji Metaverse, prowadzonej przez Marka Zuckerberga. Prowadzący mówi między innymi o wodzie, którą można dotknąć i ludziach, z którymi można wchodzić w interakcje. O prostych, ale zarazem pełnych uroku rzeczach, które otaczają nas (czy raczej: odwiedzających Islandię) na co dzień. Puszcza tym samym oko do widzów, przypominając, że wszystkie te niezwykłe rzeczy już tu są i nie trzeba ich tworzyć na nowo w innym świecie. Po co uciekać do wirtualnych krain, skoro w rzeczywistości wkoło nas jest tyle piękna?Film o Icelandverse obejrzycie poniżej.A jeszcze niżej zobaczycie oryginalne wideo o Metaverse, do którego nawiązuje spot o Islandii.Który ze światów bardziej się Wam podoba i w którym z nich wolelibyście żyć?Źródło: YouTube