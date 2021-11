Orange rozdaje darmowe gigabajty po meczu Polaków. Warto skorzystać

Oferta ograniczona czasowo.





Darmowe 4 GB od Orange za wygrany mecz Polaków

Orange postanowił uczcić wczorajszą wygraną Polaków i obdarować swoich klientów pakietem danych. Jeśli więc należycie do tego pomarańczowego operatora, to za darmo możecie zgarnąć 4 GB internetu. Poniżej wyjaśniamy, jak działa ograniczona czasowo promocja.Oglądanie meczów piłkarskiej reprezentacji Polski to dla wielu osób praktycznie patriotyczny obowiązek. Niezależnie od ich wyników jesteśmy przyzwyczajeni do ofert różnych operatorów, którzy próbują ostudzić emocje poprzez wręczanie darmowych pakietów internetu swoim klientów. Bez wątpienia w tej kwestii przoduje Orange.Nie inaczej stało się po wczorajszej potyczce Andora – Polska zakończonej wynikiem 1-4.wszystkim swoim użytkownikom. Jak odebrać darmowe gigabajty? Są na to dwa sposoby – zależnie od oferty, z której korzystacie.Wystarczy wysłać SMS-a pod numero treści(opłata zgodna z cennikiem planu taryfowego, lecz nie większa niż 25 groszy). Jeśli z kolei jesteś klientem Orange Flex, toi wpisaćw zakładce „Kody promocyjne”. To wszystko!Warto jednak pamiętać, iż. Nic jednak straconego, bo w poniedziałek będziemy świadkami kolejnego meczu! Jeśli jednak zależy Wam na teraźniejszej promocji, to warto się pospieszyć. Kod będzie aktywny wyłącznieŹródło i foto: Orange