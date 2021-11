Polka przechytrzyła złodzieja zniczy nadajnikiem GPS

Świetna zagrywka.



Kradzieże zniczy i kwiatów z grobów są plagą od wielu dekad. Jedna z mieszkanek gminy Bukowiec w powiecie świeckim postanowiła jej przeciwdziałać, jak się okazuje skutecznie. Poszkodowana była zmęczona tym, że od kilku tygodni ktoś regularnie kradnie znicze pozostawiane przez nią pod drzewem, przy którym zginął jej syn.



Pomysłowa Polka do jednego ze zniczy włożyła nadajnik GPS. Nie minęło wiele czasu, a znicz został skradziony. Dzięki systemowi geolokalizacji złodziej został przez nią namierzony już po kilku dniach. Kobieta skontaktowała się z lokalną Policją, która wysłała patrol pod wskazany adres.



Przestępcą okazał się 61-latek z gminy Bukowiec. Był wyraźnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy w swoim domu, miejscu, do którego przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości doprowadził lokalizator. Meżczyzna początkowo nie przyznawał się do kradzieży.



W trakcie przeszukania policjanci znaleźli aż 13 z 15 skradzionych zniczy o łącznej wartości 1000 złotych. Zgodnie z literą prawa złodziejowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



