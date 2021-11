Friz obiecywał złote góry, ale kurs akcji Ekipy cały czas spada

Niewiele wskazuje na odwrócenie trendu.

Kurs akcji Ekipa BBI SA ciągle spada

Czyżby popularność Ekipy Friza nieco przygasała? A może to tylko wrażenie potęgowane pikującymi wynikami akcji Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego, dzięki któremu Ekipa znalazła się na giełdzie New Connect? Niezależnie od tego, jak brzmi odpowiedź na oba te pytania, osoby mamione obietnicami ogromnych zarobków na akcjach Ekipy wyrywają sobie włosy z głowy.Na początku roku Friz gorąco zachęcał do inwestowania w akcje Ekipy. Prognozował wtedy, że do końca roku uda się im osiągnąć wycenę oscylującą w granicach 45-100 złotych. Podczas gdy za akcje Ekipy w marcu bieżącego roku płacono 18,4 złotych, to teraz ich wycena wynosi zaledwie 7,60 złotych. Kurs akcji BBI SA spada i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się zmienić.