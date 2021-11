BLIK bije rekordy. W tym roku wykonano już ponad 100 mln przelewów na telefon

Wow!



BLIK posłużył w tym roku do zrealizowania ponad 100 mln przelewów na telefon. Jest to kolejny krok milowy, którego wykonaniem mogą pochwalić się osoby odpowiedzialne za ten nowoczesny system płatności.



Przelewy na telefon BLIK coraz popularniejsze

Nie da się ukryć, że



Nic więc dziwnego, że Polacy szturmem ruszyli do wysyłania pieniędzy swoim znajomym za pośrednictwem BLIK-a, a nie standardowych bankowych transakcji. Chodzi tu przede wszystkim o oszczędność czasu i konieczność znania wyłącznie numeru telefonu odbiorcy. Najnowsze dane udostępnione przez Polski System Płatności nie robią więc aż takiego wrażenia.



#BLIKNEWSOd początku roku użytkownicy #BLIKA zrealizowali już 100 mln przelewów na telefon! P2P to obecnie najdynamiczniej rosnąca funkcja #BLIKA. To najlepszy, najprostszy i najszybszy sposób przekazywania sobie pieniędzy. pic.twitter.com/6dOhjKdgW6 — BLIK (@BLIKmobile) November 10, 2021 BLIK posłużył w tym roku do zrealizowania ponad 100 mln przelewów na telefon. Jest to kolejny krok milowy, którego wykonaniem mogą pochwalić się osoby odpowiedzialne za ten nowoczesny system płatności.Nie da się ukryć, że BLIK to coraz popularniejszy system płatności mobilnych w naszym kraju. Ceniony jest przez użytkowników przede wszystkim za wygodę oraz prostotę użytkowania. Do zrealizowania płatności wymagany jest bowiem wyłącznie sześciocyfrowy kod. Opcja wykonania przelewu na telefon to z kolei istna rewolucja.Nic więc dziwnego, że Polacy szturmem ruszyli do wysyłania pieniędzy swoim znajomym za pośrednictwem BLIK-a, a nie standardowych bankowych transakcji. Chodzi tu przede wszystkim o oszczędność czasu i konieczność znania wyłącznie numeru telefonu odbiorcy. Najnowsze dane udostępnione przez Polski System Płatności nie robią więc aż takiego wrażenia.