Wyprzedaż AliExpress 11.11. Poradnik dla kupujących i najlepsze kupony

Coroczną kulminacją internetowych wyprzedaży jest Black Friday, który w tym roku wypada 26 listopada. Tymczasem chińskie platformy handlowe, jak AliExpress największą wyprzedaż w roku organizują w Dniu Singla czyli 11 listopada Jak kupować, aby zaoszczędzić? Skąd wziąć kupony rabatowe? Jak znaleźć najlepsze okazje? Tego dowiesz się z tego artykułu.Wyprzedaż rusza w czwartek, 11 listopada o godz. 9:00 czasu polskiego. Wielu sprzedawców już teraz prezentuje promocyjne ceny, ale będą one aktywne dopiero w momencie, gdy ruszy promocja.Okazuje się, że deklarowane ceny można jeszcze obniżyć. Kluczem do sukcesu są tutaj kody rabatowe udostępniane przez AliExpress. Również sami sprzedawcy na stronach produktów oraz w swoich sklepach podają kody, które będzie można wykorzystać. Jak je odnaleźć?Przejdź na stronę wybranego produktu i sprawdź w opisie, czy dostępne są kody. Warto też przejść na stronę główną danego stoiska (klikając "SKLEP DOMU"), tam bowiem sprzedawcy często rozdają dodatkowe kupony.Przypisując do swojego konta kupony przed rozpoczęciem promocji, to większa szansa na obniżenie ceny produktu w czasie trwania kampanii.To jednak nie jedyny sposób na oszczędności. Podczas wyprzedaży dostępne będą też kody zniżkowe działające przy określonej wartości zamówienia. Przykładowo, jeżeli cena produktu przekroczy 30$ i wpiszemy specjalny kod w koszyku, wartość spadnie dodatkowo o 3 dolary.Warto pamiętać, że wiele kuponów dotyczy określonych produktów, niektóre przeznaczone są tylko dla wybranych krajów, inne tylko dla nowych użytkowników.Podczas wyprzedaży 11.11 będziemy mogli skorzystać z szeregu kodów rabatowych. Poniższe kody są dostępne dla wszystkich użytkowników i działają na cały asortyment platformy od 11 do 12 listopada:Następna partia kuponów przeznaczona jest do wykorzystania z superszybką dostawą w ciągu 3 - 7 dni (11 - 12 listopada):Dla nowych użytkowników także przygotowano kupony, które będzie można wykorzystać na tej stronie . Kupony są ważne do 30 listopada.Ponadto płacąc za pomocąlub karty, użytkownicy będą mogli zdobyć dodatkowe benefity. 11 i 12 listopada w godzinachpłacąc za pomocą BLIK możemy otrzymać $10 zniżki, gdy wydamy minimum $60.