Duże zmiany w targetowaniu reklam na Facebooku. Znikają wrażliwe kryteria

Nowe zasady.

Meta pod presją?

Facebook to ogromna machina reklamowa, która dla wielu biznesów na całym świecie jest podstawowym narzędziem marketingu. Opłaty związane z tymi usługami stanowią jedno z głównych źródeł przychodów korporacji należącej do Marka Zuckerberga, a więc stara się ona regularnie optymalizować i ulepszać ich jakość. W interesie obu stron (reklamodawców i Facebooka) jest, aby zamieszczane reklamy trafiały do odpowiedniej grupy odbiorców, więc możliwości precyzowania ich profilu jest coraz więcej.Ostatnie zmiany to jednak całkowite zaprzeczenie temu trendowi - kilka kryteriów ma bowiem zniknąć z edytora reklam z powodów etycznych. Chodzi o kontrowersyjne kwestie dotyczące wyznania, rasy, orientacji seksualnej i poglądów politycznych. Dla niektórych podmiotów może to okazać się spore utrudnienie, ale, jak zapewnia Facebook, zmiany były konieczne, aby zapobiec dyskryminacji i stresowi, na jaki mogły być dotychczas narażone niektóre grupy społeczne.Oto przykłady niektórych zagadnień, które zostaną wykluczone: