Czy iPhone daje maksymalne bezpieczeństwo i prywatność?

Tak przynajmniej twierdzi Tim Cook.





iPhone ma stawiać na maksymalizację prywatności i bezpieczeństwa





fot. Adrien - Unsplash

Od wielu miesięcy możemy przyglądać się trwającej batalii związanej z instalowaniem aplikacji na iPhonie pochodzących z innych źródeł niż App Store. Apple zmaga się również z procesami sądowymi, które oskarżają amerykańską firmę o monopol związany z programami oraz grami, a także całym swoim ekosystemem.Tim Cook postanowił się nie patyczkować. Szef Apple dał do zrozumienia wprost - chcesz aplikacji z dowolnego źródła, to korzystaj sobie z Androida.Wypowiedź Tima Cooka miała miejsce na wydarzeniu The New York Times “DealBook”. Podczas swojego przemówienia, dyrektor generalny Apple stwierdził, iż użytkownicy faktycznie znajdą na rynku dwa podejścia do wyboru. Jedno z nich, czyli iPhone ma maksymalizować ich prywatność i bezpieczeństwo wymuszając instalację aplikacji i gier z App Store. W przypadku Androida, każda z zainteresowanych osób może instalować aplikacje z niezależnego źródła.Jeśli tego typu sytuacja miałaby wydarzyć się na iOS, to według Tima Cooka byłaby jazdą samochodem bez poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa. Ostatnio pisaliśmy dla Was, iż według Apple, smartfony z Androidem są atakowane przez złośliwe oprogramowanie od 15 do 47 razy częściej niż ma to miejsce w przypadku iPhone’ów. Sytuacja ma być ściśle powiązana z instalowaniem aplikacji oraz gier pochodzących z niezależnego, niezweryfikowanego źródła.Największym polem bitwy pozostaje dla Apple Korea Południowa. W tym kraju rządzący bardzo mocno walczą o swoiste “rozprężenie” zasad powiązanych z App Store. Jeśli faktycznie Koreańczykom by się to udało, to niemal na pewno moglibyśmy spodziewać się efektu domina związanego z łagodniejszym traktowaniem twórców przez Apple. Czy tak się stanie? Tego jeszcze nie wiadomo.No cóż, wygląda więc na to, że jeżeli chcecie mieć bezpiecznego smartfona, to musicie kupić iPhone’a. Choć z takimi twierdzeniami na dzień dzisiejszy można by bardzo mocno polemizować.Źródło: Protocol / fot. Youssef Sarhan - Unsplash