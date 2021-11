Czego się nie robi dla rozgłosu. Microsoft zrzucił auto z ponad 1300 metrów

Nieźle.



Przedsiębiorstwa z całego świata potrafią przeznaczać ogromne fundusze na marketing, nie zawsze w sposób przemyślany. Czasem te realizują naprawdę szalone pomysły, by zdobyć rozgłos. Dotyczy to także branży gier. Microsoft na przykład postanowił ostatnio zrzucić samochód z wysokości ponad 1300 metrów, nagrywając reklamę gry Forza Horizon 5.



Tego wyczynu nie powtarzaj

Dokładniej mówiąc, za pomysł zrzucenia z samochodu z powietrza wpadł oddział Xboxa odpowiedzialny za region Australii i Nowej Zelandii. Pojazd został wzniesiony na wysokość 1371 metrów nad ziemią przez helikopter, od którego następnie został odłączony. Lot samochodu nie zakończył się jednak jego efektownym roztrzaskaniem o powierzchnię planety. Wyposażono go bowiem w spadochron, który spełnił swoją rolę. Cóż, gdyby tak się nie stało, reklama byłaby zdecydowanie bardziej widowiskowa.



Zaraz po tym, gdy samochód wylądował, podbiegł do niego spadochroniarz, który wyskoczył ze wspomnianego helikoptera. Ten następnie znalazł w jego bagażniku całą stertę kopii gry Forza Horizon 5 na konsole Xbox. W końcu to jej reklama.







Microsoft wyraźnie zaznacza w swoim filmie, by nie powtarzać wyczynów zaobserwowanych w reklamie. Nie powinieneś mieć zatem wątpliwości, że jeśli i ty skoczysz na spadochronie z helikoptera, nie dostaniesz nowej Forzy Horizon. Co najwyżej połamiesz sobie nogi.



Ile powyższa reklama kosztowała? Kto wie? Może Microsoft podzieli się kiedyś informacją o wydaną na nią kwocie.



Reklamy gier bywają… osobliwe

Kojarzysz reklamy bardziej szalone niż najnowsza reklama Microsoftu? Ja nie. Kojarzę natomiast znacznie, znacznie dziwniejsze. Widziałeś chociażby poniższą reklamę PlayStation 3? To prawdziwy nightmare fuel.







Źródło: Microsoft, fot. tyt. Microsoft