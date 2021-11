W Polsce aresztowano hakera słynnej grupy REvil. Grozi mu 115 lat odsiadki

Oczekuje na ekstradycję do USA.

Obywatel Ukrainy zatrzymany w Polsce

REvil to znana grupa hakerów, odpowiedzialna za co najmniej kilka głośnych cyberataków, które miały miejsce na terytorium Stanów Zjednoczonych. Cyberprzestępcy wsławili się m.in. marcowym atakiem ransomware na firmę Acer , w ramach którego zażądali rekordowego okupu w wysokości 50 milionów dolarów (ok. 200 milionów złotych). Jej członkowie byli też odpowiedzialni za kwietniowy atak na dostawcę Apple, firmę Quanta Computer, której skradli schematy. Apple prawdopodobnie zapłaciło okup. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował właśnie o zatrzymaniu jednego z członków tej grupy.Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych donosi o zatrzymaniu Ukraińca powiązanego z grupą hakerską REvil. Yaroslav Vasinskyi (Jarosław Wasiński) jest podejrzany o udział w ataku Kaseya, który sparaliżował działanie nawet 1500 firm na świecie. Wasiński został aresztowany w Polsce i oczekuje obecnie na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.Wraz z aresztowaniem Wasińskiego Departament Sprawiedliwości przejął 6,1 miliona dolarów, które otrzymał Jewgienij Polanin, który również był zaangażowany w ataki REvil i odpowiedzialny za ataki na różne cele. Równolegle do aresztowania w Polsce miały miejsce dwa aresztowania w Rumunii, których szczegółów nie ujawniono.Zarówno Wasiński, jak i Polanin zostali oskarżeni o spisek, mający na celu popełnienie oszustwa, powiązaną działalność przestępczą związaną z cyberatakami, uszkodzenie komputerów oraz spisek prowadzący do prania brudnych pieniędzy. Wasińskiemu grozi 115 lat pozbawienia wolności, a Polaninowi nawet 145 lat odsiadki. Chociaż Wasiński jest w areszcie, Polanin nie został aresztowany i uważa się, że przebywa poza granicami USA.Polanin jest oskarżony o nielegalne pozyskanie 13 milionów dolarów (ok. 52 miliony złotych) poprzez ponad 3000 ataków hakerskich na sieci komputerowe firm w USA.Źródło: MacRumors