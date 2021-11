BitBay to teraz Zonda. To największa polska giełda kryptowalut

Istotne zmiany.

Od teraz BitBay to Zonda

Osoby kopiące kryptowaluty lub po prostu w nie inwestujące mają doskonałe rozeznanie w kryptowalutowych giełdach. Nie skłamię chyba pisząc, że najpopularniejsze wśród Polaków propozycje to Binance z siedzibą na Kajmanach oraz polski BitBay. Największa polska giełda kryptowalut zmieniła właśnie nazwę.W poniedziałkowy poranek lwia część użytkowników BitBaya otrzymała na swoje skrzynki mailowe wiadomości, dotyczące zmian. BitBay zmienił nazwę na Zonda, a przy okazji zmodyfikowano także stronę internetową i całą identyfikację produktową. Co bardzo istotne, roszady nastąpiły także w składzie zarządu. Zapowiedziano stworzenie zupełnie nowej platformy handlowej oraz aplikacji mobilnej.Nowy adres internetowy BitBay - czy raczej: Zonda - to od teraz zondaglobal.com. Nowy podmiot poinformował dotychczasowych klientów BitBay, że ich loginy, hasła i inne dane nie zostaną zmodyfikowane i są w dalszym ciągu ważne. Chodzi łącznie o prywatne informacje ok. 1 miliona zarejestrowanych tam użytkowników.Zmiany w BitBay nastąpiły prawdopodobnie w związku z narastającymi problemami związanymi z coraz to nowymi regulacjami dotyczącymi działalności giełd kryptowalut. Zonda operuje na licencji udzielonej BitBay przez estoński Financial Intelligence Unit (FIU), a jej operatorem jest BB Trade Estonia OU. W mailingu wysłanym użytkownikom podano, że platforma będzie ściśle współpracować z organami regulacyjnymi.Źródło: BitBay / Zonda