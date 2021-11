AliExpress obiecuje darmową wysyłkę wszystkich produktów z tegorocznej wyprzedaży

Platforma kusi klientów z okazji 11.11.

Zamówienia w 3 dni, centrum logistyczne w Łodzi

Globalny Festiwal Zakupów - kupony zniżkowe

AliExpress przygotowuje się do największego w tym roku festiwalu wyprzedaży. Chińska platforma handlowa musi w Polsce konkurować nie tylko z Allegro, ale i niedawno uruchomionym Shopee . Na tym skorzystają klienci.Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, globalna platforma zakupowa należąca do Alibaba Group, oficjalnie rozpoczęła Globalny Festiwal Zakupów 11.11 pod hasłem „Maksimum Okazji, Maksimum Zabawy”, w ramach którego po raz pierwszy zaoferuje polskim konsumentom darmową wysyłkę na wszystkie produkty wyprzedażowe bez minimalnego zamówienia.Wyprzedaż jest już dostępna na stronie i w aplikacji AliExpress , a wybrane oferty będą obowiązywać od 11 listopada od godziny 9 rano.W ubiegłym miesiącu AliExpress ogłosiło zakończenie budowy łódzkiego centrum realizacji zamówień, które będzie działać po raz pierwszy podczas tegorocznej wyprzedaży i pełni funkcję centrum dystrybucji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.Wybrane produkty mogą zostać wysłane do klientów w całej Polsce w ciągu 3 dni, a dostawa następnego dnia będzie możliwa w kluczowych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków i Wrocław. Wśród czołowych marek AliExpress uczestniczących w usłudze 3-dniowej dostawy znajdują się znane marki AliExpress takie jak jak Dreame, iLife, InFace, Booster i 70 Mai. Jak również szerzej znane marki międzynarodowe, takie jak Xiaomi.Zbliżająca się wyprzedaż 11.11 to dobra okazja by rozejrzeć się za tanimi gadżetami bądź prezentami dla najbliższych. Również w tym roku na użytkowników czeka masa kuponów promocyjnych, które pomogą zbić ceny jeszcze niżej. Poniższe kody są dostępne dla wszystkich użytkowników i działają na cały asortyment AliExpress od 11 listopada od godziny 9 rano:Następna partia kuponów przeznaczona jest do wykorzystania z superszybką dostawą w ciągu 3 - 7 dni (11 - 12 listopada):Sklep przygotował także kupony dla nowych użytkowników, którzy będą mogli je mogli wykorzystać na tej stronie . Kupony są ważne do 30 listopada.Źródło: AliExpress