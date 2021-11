Telefon o przedłużeniu kwarantanny? GIS wprowadził Polaków w błąd

Wielkie zamieszanie.

Telefon o przedłużeniu kwarantanny

"Główny Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z błędem systemu, odnotowano pojawiające się automatyczne informacje telefoniczne skierowane do osób, których kwarantanna zakończyła się 5 lub 6 listopada. Wiadomości głosowe informują błędnie o przedłużeniu zakończonej już kwarantanny. Prosimy o zignorowanie tych informacji. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia"

Gdzie sprawdzić status kwarantanny?

Wygląda na to, że polski system COVID-owej kwarantanny nie działa najlepiej - lub jak mówią krytycy: funkcjonuje jeszcze gorzej, niż się wydawało. Wielu Polaków, których przymusowa kwarantanna kończyła się 5 i 6 listopada otrzymało telefony o konieczności przedłużenia izolacji. Główny Inspektor Sanitarny informuje teraz, że był to wynik błędu.Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat, w którym informuje, że automatyczny system powiadomień zaliczył awarię. Wiadomości głosowe błędnie informowały rozmówców o przedłużeniu zakończonej kwarantanny.- czytamy w treści publikacji.GIS prosi, by ignorować automatyczny komunikat, jednakże jednocześnie nie wiadomo czy pośród osób odbierających telefon nie było takich, których kwarantanna faktycznie powinna zostać przedłużona.Najlepiej będzie zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. Jeśli takowego nie posiadacie lub nie chcecie go założyć, pozostaje Wam dzwonić bezpośrednio do GIS-u pod numer telefonu 22 25 00 115. Drugie z rozwiązań zalecamy wyłącznie osobom wyjątkowo cierpliwym.Źródło: Gov.pl