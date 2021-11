Pod kościołem w Jedliczach zbierano podpisy przeciwko 5G

Akcji w skali kraju zapewne jest więcej.

Polska wolna od 5G - podpisy zbierane pod kościołem w Jedliczu

W październiku tego roku do Sejmu wpłynęła petycja o zakazanie Wi-Fi m.in. w domach dziecka, przedszkolach i szpitalach. W ubiegłym roku radni Kraśnika walczyli z 5G i Wi-Fi w szkołach. Wielu Polaków ma bardzo luźne podejście do dokonań świata nauki, co w dobie pandemii widać niemalże na każdym kroku. Tym razem naszą uwagę skupiła na sobie miejscowość Jedlicze w województwie podkarpackim. Wszystko za sprawą akcji protestacyjnej przeciwko... no nie zgadniecie.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie WesolyKubeczek umieścił w sieci zdjęcie ulotki, zachęcającej mieszkańców małej miejscowości do wzięcia udziału w proteście. Chodzi o akcję zbierania podpisów mieszkańców, przeciwko budowie masztu telefonii komórkowej 5G. Takowy maszt rzekomo stawiać ma spółka P4, operator sieci Play, na górze Cyba.Podpisy były zbierane 31 października pod kościołem parafialnym w Jedliczu. Dobór lokalizacji nie jest przypadkowy. Nie od dziś wiadomo, że najwięcej osób sceptycznych wobec nowej technologii można znaleźć właśnie wśród najstarszych Polaków. Najstarszych i - proszę mi wybaczyć szczerość - często nie najlepiej wykształconych. Historia na przestrzeni setek lat czy nawet mileniów pamięta wiele protestów przeciwko "nowemu".Nie wiadomo, czy zbierający podpisy dostali zgodę od władz kościelnych na zbiórkę we wskazanym miejscu. Coś czuję, że o Jedliczach jeszcze usłyszymy.Jedni internauci twierdzą po prostu, że tak działa demokracja i każdy ma prawo protestować w dowolnej sprawie. Komentujący będący w opozycji zadają jednak skądinąd zasadne pytanie: czy osoby zabierające głos w jakiejś sprawie nie powinny legitymować się określoną, choćby podstawową wiedzą na dany temat?– pisze Mylifeforads na Reddicie.– wtóruje wgszpieg.Wyważony głos w dyskusji podaje skollehatti:Motywacje stojące za protestem w Jedliczach nie są do końca znane, ale sądząc po banerach "polska wolna od 5G" nie chodzi wcale o krajobraz. Prawdopodobnie chodzi o rzekomy "szkodliwy wpływ 5G na organizm ludzki".Źródło: Reddit , zdj. tytułowe pochodzi z innej miejscowości