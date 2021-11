Polska Policja od teraz na TikToku. Jest już pierwszy filmik

Serio.

Polska Policja założyła TikToka

Wchodzimy z przytupem w świat TikToka! Na naszym nowym profilu „PolskaPolicja” zobaczysz policjantów w nowej, tiktokowej odsłonie

Zobaczcie przedsmak tego co będzie się działo Profil na tik toku był wyczekiwany - przedpremierowo zaobserwowało Nas już ponad 12 tys. osób pic.twitter.com/IauFTsLxp3 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 5, 2021

Kiedyś zwykło się mawiać, że jeśli ktoś nie posiada własnego konta na Facebooku, ten nie istnieje. Już wkrótce to samo powiedzenie może dotyczyć odwiedzanego przez miliony Polaków miesięcznie serwisu TikTok. Nawet Instalki.pl mają swoje konto na TikToku , o tutaj, ale konta Polskiej Policji na TikToku nie spodziewaliśmy się zobaczyć. Tymczasem...Oficjalny profil Polska Policja w serwisie Twitter poinformował, że stworzono profil tej formacji na TikToku. Okazuje się, że jeszcze przed wrzuceniem pierwszego - i jak do tej pory jedynego - filmu, zaobserwowało go ponad 12 tysięcy osób.Co jest treścią pierwszego z nagrań umieszczonych przez polską Policję na TikToku? W opisie czytamy:Z przytupem wchodzimy do świata TikToka. Dzień dobry #polskapolicja #pomagamyichronimy.Na nagraniu widzimy policjanta wcinającego pączka, który nagle wstaje z ziemi, kładzie na ziemi kamerę, depcze ją i... zobaczcie najlepiej sami:Podobne działania mają wpłynąć na poprawę wizerunku polskiej Policji zwłaszcza wśród najmłodszych internautów. Uda się? ;)Źródło: Polska Policja