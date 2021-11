Bestcena.pl wraca do gry - również jako operator sieci komórkowej

Szokujący powrót do Polski.

Reaktywacja Bestcena.pl i Bestcena Mobile

"Dzisiaj Bestcena oferuje prostą, zrównoważoną i niedrogą elektronikę z szeroką gamą oferowanych urządzeń. Po to właśnie stworzyłem Bestcenę, aby oferować usługę, w której Klienci płacą tylko za to, z czego rzeczywiście korzystają, a nie za pełną wartość produktu"

"Bestcena to marka, która istnieje na polskim rynku od 2013 roku. Tuż przed wybuchem pandemii zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia działalności, ponieważ ucierpieliśmy w wyniku paraliżującej nasze działania kontroli skarbowej"

Do Bestscena.pl i Bestcena Mobile podchodź z dużą dozą ostrożności

"Uważajmy na podmioty, które wynajmują sprzęt zamiast zawierać z nami umowę jego sprzedaży. UOKiK przeanalizuje regulaminy i zasady działania wymienionych powyżej sklepów internetowych"

Sklep Bestcena.pl wstrzymał sprzedaż, czy raczej "sprzedaż", 30 stycznia 2020 roku . Szybko okazało się, że popularny sklep wcale nie sprzedawał smartfonów, a... usługę ich najmu. Podmiotem zainteresowała się polska skarbówka, a kontrola doprowadziła rzekomo do zamknięcia sklepu przed wybuchem pandemii. Teraz w sieci ukazał się komunikat mówiąc o tym, że Bestcena wraca do gry - i to aż na dwóch frontach.Na oficjalnej stronie sklepu Bestcena.pl po wielu miesiącach milczenia pojawił się komunikat. Obwieszczono, że sklep "wkrótce" uruchomi nową e-platformę, a sam podmiot zacznie oferować swoje usługi jako wirtualny operator sieci komórkowej pod marką Bestcena Mobile. Zdumiewające? A jednak.– mówi Stefan Durina, założyciel Bestceny.Trudno powiedzieć, czy Polacy zechcą ponownie zaufać podmiotowi, który już raz naraził ich zaufanie na szwank - i to bardzo delikatnie mówiąc.- czytamy w komunikacie.Przed skorzystaniem z usług reaktywowanego podmiotu warto mieć na uwadze, że przed Bestcena.pl i działającym na podobnych zasadach Dragonist.pl ostrzegał w 2020 roku UOKiK . Urząd otrzymywał sygnały od konsumentów, dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień umownych przez sklepy oraz możliwości wprowadzania w błąd co do charakteru zawieranej umowy.– mówił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.Przypominamy, że w przypadku najmu stajemy się właścicielami telefonów dopiero w momencie ich wykupienia. Nie wiadomym jest jak najemca zachowa się, gdy sprzęt zostanie uszkodzony, skradziony lub zbyty. Podobnie jak UOKiK zachęcamy przeglądania regulaminów sklepów pod kątem słów kluczowych, takich jak "najem", "najemca", czy też "czynsz". Te słowa powinny być ostrzeżeniem przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców.Czy Bestcena znowu będzie na cenzurowanym? Pokażą to najbliższe miesiące.Źródło: Bestcena.pl