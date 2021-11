Allegro przejmuje Grupę Mall za 881 mln euro

Ogromna transakcja na rynku e-commerce.



Allegro zbroi się, aby stać się liderem rynku e-commerce w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce ogłosiła dziś plany przejęcia 100% udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartej na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. W oficjalnym komunikacie obwieszczono, że cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.



Transakcja ma ogromne znacznie dla naszego regionu bowiem przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce.



„Przez dwie dekady Allegro stało się dla konsumentów w Polsce ulubionym miejscem robienia zakupów.online. Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie. Na Allegro mamy już najlepszy i najbardziej konkurencyjny wybór ofert w regionie. Przygotowujemy też wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln PLN obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki. Umożliwi nam to przyciąganie nowych talentów, zaoferowanie nowych możliwości rozwoju w powiększonej strukturze grupy, a także zbudowanie jeszcze bardziej zróżnicowanej organizacji o jeszcze większej energii do działania”. - powiedział François Nuyts, prezes Allegro.



Rośnie lider rynku e-commerce w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Połączenie Grupy Mall i Allegro zdecydowanie umocni pozycję wiodącej w regionie platformy e-commerce, oferującej w jednym miejscu dostęp do wielu popularnych marek, w tym Mall, mimovrste, czc.cz, WE|DO i oczywiście Allegro, Ceneo, czy eBilet.



Klienci nowej powiększonej platformy będą mogli skorzystać z programu lojalnościowego Smart!, a także z wielu innych korzyści dla naszych klientów, np. z darmowych dostaw, produktów fintech Allegro Pay, własnych usług logistycznych One, czy platformy B2B.



Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7% środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3% akcjami lub środkami pieniężnymi. Allegro może zdecydować się na emisję akcji dla udziałowców sprzedających Mall Group lub podwyższyć część płatności środkami pieniężnymi. Finalizacja transakcji podlega standardowym procesom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Przewiduje się, że zostanie sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 r.





Źródło: Allegro