Mały sklep pokrzyżuje plany Facebooka? Nazwa Meta jest już zajęta

Sprawa wciąż jest jednak otwarta, a właściciele sklepu sami zaproponowali rozwiązanie. W wywiadzie z TMZ przyznali, że są w stanie odsprzedać prawa do nazwy za 20 milionów dolarów. Wydaje się to najbardziej prawdopodobny scenariusz z uwagi na to, że skoro pierwsi aplikowali o zastrzeżenie znaku towarowego, to zapewne właśnie im przypadnie wejść w jego posiadanie. Jednocześnie, ciężko wyobrazić sobie, żeby Mark Zuckerberg nagle zmienił plany, szczególnie już po ogłoszeniu ich całemu światu.



Dogadanie się z założycielami Meta PC jest tym bardziej prawdopodobne, że kwota, którą zaproponowali wydaje się być bardzo rozsądna. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko w ubiegłym roku Facebook zarobił ponad 28 miliardów dolarów, 20 milionów to nie powinien być wydatek stanowiący jakąkolwiek większą przeszkodę.



Zmiana nazwy firmy prowadzonej przezodbiła się szerokim echem na całym świecie. Meta ma być projektem o szerszym zakresie działania, stąd taka, a nie inna, nazwa, mająca oznaczać “poza” lub “ponad”. Trzeba przyznać, że jest ona charakterystyczna, łatwa do zapamiętania i w większości stron świata pozytywnie się kojarzy (może poza Izraelem, gdzie “meta” oznacza “śmierć”). Z nową nazwą jest jednak inny problem - okazuje się, że od sierpnia tego roku jest to będący w trakcie rejestracji znak towarowy, należący do właścicieli małego sklepu komputerowego w Arizonie.Joe Darger i Zack Shutt założyli Meta PC w 2020 roku, ale nazwę zastrzegli dopiero pod koniec tych wakacji. Ciężko powiedzieć, czy jest to zwyczajny zbieg okoliczności, czy udało im się wcześniej dotrzeć do planów Facebooka i odpowiednio szybko złożyć dokumenty rejestracyjne. Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, są oni bliżej posiadania nazwy “Meta”, niż Mark Zuckerberg.