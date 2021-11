Błąd w Glovo. Internauci rzucili się na kod rabatowy 125 zł

Niedoszła promocja z okazji Black Friday.

Internauci uwielbiają zniżki i promocje, szczególnie jeżeli mogą otrzymać coś zupełnie za darmo. W sieci nie brakuje grup i for dyskusyjnych, gdzie użytkownicy wymieniają się informacjami na temat kodów zniżkowych czy błędów cenowych. Najnowszy błąd w Glovo mógł okazać się bardzo kosztowny...W czwartek, 4 listopada 2021 roku chwilę po północy w sieci pojawiła się informacja z kodem zniżkowym do popularnej aplikacji Glovo służącej przede wszystkim do zamawiania jedzenia czy zakupów. Osoby, które zdążyły wykorzystać kupon były zdumione bowiem po wpisaniuaplikacja dodawała ażdo portfela. Środki te teoretycznie można było wykorzystać na dowolne zakupy.

Kody zostały anulowane

Rano okazało się, że firma anulowała kupon zniżkowy, a bonus zaczął znikać z kont użytkowników. Wszystko wskazuje na to, że doszło do kosztownej pomyłki.Jak wynika z relacji samych użytkowników, którzy postanowili wykorzystać kupon i zdążyli zrobić zakupy, Glovo anulowało ich zamówienia lub zmieniło sposób płatności na gotówkę. Wszystko po to, aby uniknąć dostarczenia "darmowych" zakupów. Co ciekawe, są też klienci, którzy zdążyli zrealizować zamówienia i dostali zamówione jedzenie czy produkty.Niektórzy użytkownicy, którzy skontaktowali się z obsługą techniczną Glovo otrzymali w ramach rekompensaty znacznie niższe kody zniżkowe (od 12 do 20 zł).Jak widać, Glovo zaliczyło sporą wpadkę wizerunkową - anulowanie przyznanych środków może zrazić użytkowników do samej usługi, a jak wiemy, w branży usług dostaw jedzenia i zakupów jest naprawdę spora konkurencja.Źródło: Pepper