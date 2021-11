Deklaracja podatkowa - na co zwrócić uwagę, wypełniając PIT?

PIT - darmowy program

Uważaj na te błędy

1% podatku na chore dzieci lub osoby niepełnosprawne

ARTYKUŁ PARTNERAWypełnienie deklaracji podatkowej to obowiązek każdej osoby, która w konkretnym roku podatkowym uzyskała dochody z tytułu pracy, wynajmu mieszkania, otrzymywania stypendium itp. Uzupełnienie formularza PIT bywa trudne, zwłaszcza dla osób, które robią to pierwszy raz. W tym artykule znajdziesz garść wskazówek, które pomogą Ci w prawidłowym uzupełnieniu deklaracji podatkowej. Na co zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów?Możesz zdecydować się na tradycyjne wypełnienie i złożenie deklaracji w wersji papierowej, ale lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu komputerowego. Internetowa aplikacja do rozliczania PIT od sprawdzonego dostawcy krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces uzupełniania deklaracji. PIT program online pomoże w obliczeniu łącznych kwot przychodów, dochodów i podatku, co jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy masz dochody z różnych źródeł. Darmowy program PIT samodzielnie liczy wspomniane kwoty – wystarczy, że przepiszesz informacje z formularza PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, a aplikacja zrobi resztę. Co istotne, darmowy PIT online pozwala na wypełnienie różnych formularzy. Wypełnisz zatem PIT-37 online, jak również PIT-36, 28 oraz inne. PIT-37 program umożliwia wysyłkę deklaracji w dosłownie kilka sekund. Nie musisz więc osobiście stawić się w urzędzie skarbowym w określonym dniu czy godzinie, aby złożyć deklarację, ponieważ wyślesz ją internetowo w dowolnej chwili – nawet w nocy i w niedzielę.Wypełniając deklarację podatkową, musisz być bardzo staranny, aby nie popełnić błędu. Jedną z najczęstszych pomyłek jest bowiem nie tylko nieprawidłowe wyliczenie podatku, ale przede wszystkim popularne literówki w danych kontaktowych i adresowych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, koniecznie zwróć uwagę na poprawność wpisywanego numeru NIP. Musisz też zwrócić uwagę, do jakiego urzędu skarbowego przesyłasz formularz – musi to być placówka odpowiadająca Twojemu adresowi zamieszkania. Ważne jest też rzecz jasna właściwe określenie numeru deklaracji podatkowej, ale w tym przypadku profesjonalny program do PIT pomaga w określeniu odpowiedniego formularza.Podatnicy rozliczający deklarację podatkową mają możliwość przesłania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego, np. http://fundacjaagnieszka.pl/ . Na czym to polega? Otóż każdy podatnik ma obowiązek płacenia podatków, które zasilają skarb państwa. 1 procent podatku do zapłaty można przekazać na rzecz wybranej OPP, która posiada KRS. Organizacje pożytku publicznego, czyli fundacje i stowarzyszenia, którym sądownie przyznano numer KRS, to instytucje o różnych celach statutowych. Najczęściej są to fundacje dla dzieci, zajmujące się zwierzętami, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także kulturą czy sztuką. Można im przekazać 1 procent podatku, lista organizacji znajduje się natomiast w internecie, np. na stronach rządowych.Warto przekazać 1% podatku na niepełnosprawne osoby, zwierzęta, seniorów, 1% podatku dla dzieci lub też wiele innych celów, ponieważ nic nie tracisz, a wspomniane organizacje i ich podopieczni mogą bardzo dużo zyskać.