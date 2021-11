Allegro uruchomiło swoje automaty paczkowe. To alternatywa dla Paczkomatów

Nareszcie.

Automaty paczkowe Allegro już działają

No to oficjalnie melduję, że @allegro odpaliło dziś swoje zielone automaty w Warszawie pic.twitter.com/gABj2OP47w — Marcin Gruszka (@Gruszka) November 3, 2021

O tym, że Allegro postawiło swoje pierwsze automaty paczkowe informowaliśmy jeszcze w czerwcu tego roku. Starające się wtapiać w otoczenie konstrukcje nie tylko SĄ zielone, ale także zasila się je zieloną energią. Marcin Gruszka z Allegro za pośrednictwem swojego konta w serwisie Twitter doniósł, iż urządzenia zostały właśnie aktywowane.Od 3 listopada automaty paczkowe One Box by Allegro działają w Warszawie. Na przestrzeni nadchodzących dni z nieźle wkomponowanych w otoczenie "skrzynek" skorzystają również mieszkańcy m.in. Katowic, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Torunia.Tym, co naprawdę może podobać się w automatach jest eko podejście do ich konstruowania i lokowania. Automaty korzystają z odnawialnych źródeł energii, są zbudowane w lwiej części z materiałów z recyklingu, oświetlenie terminala aktywuje czujnik ruchu, a drzwiczki od skrytek mają system cichego domykania, redukujący emitowany przez nie hałas. Ach, wkoło nich nie brakuje roślinności.Jeszcze przed końcem roku w całej Polsce ma stanąć 1500 automatów paczkowych Allegro. Własna sieć ma zapewnić szybszą i wygodniejszą dostawę. Alternatywa dla Paczkomatów InPostu pozwoli zapewne korporacji oszczędzić niemałe pieniądze.Źródło: Twitter