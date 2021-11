Filmik na TikToku wywołał burzę w sieci przez... rodzynki. Za to kocham internet

Niewinny materiał przyczyną „wojny”.





TikTok przyczynił się do jedzeniowej "wojny" w internecie

Nah imagine eating Mac and cheese and you taste a raisin?????? — trixie tang (@_nothingbetter) November 3, 2021

Użytkowniczka TikToka prowadząca konto o nazwie TexyKitchen1 opublikowała materiał z przepisem na „najlepsze mac & cheese” – kultową amerykańską potrawę. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie ostatnia sekunda filmiku. Kobieta posypała bowiem całość… rodzynkami. Nie trzeba było długo czekać na reakcję internetowej społeczności.Internet to zarazem piękne, jak i dziwne miejsce. Pomaga on zdobyć popularność rzeczom, które niekoniecznie na to zasługują, a zarazem wywołują emocje wśród wielu osób. Fenomenu niektórych memów, filmików czy akcji nie sposób wyjaśnić logicznymi argumentami i chcąc czy nie chcąc – między innymi to czyni internet wyjątkową przestrzenią.Od wczoraj sieć żyje kontrowersyjnym filmikiem wstawionym na TikToka, który po kilku godzinach stał się viralem. Mowa tu o materiale z kanału @TexyKitchen1 , gdzie kobieta przygotowuje potrawę mac & cheese dla swojego męża. Okej, i co? No cóż –Film w przeciągu kilkudziesięciu godzin obejrzano, co bez wątpienia robi wrażenie. Oczywiście oprócz posypania makaronu rodzynkami nie wnosi on do świata nic ciekawego i odkrywczego – to właśnie suszone winogrona przyczyniły się do jego popularności. Zresztą, spójrzcie na poniższe wpisy i komentarze pod materiałem źródłowym. Rodzynki stały się gwiazdą.