Samsung sprzedaje spodnie. To jeansy ze specjalną kieszenią na smartfon

Kompatybilne tylko z Samsung Galaxy Z Flip 3

Google było pierwsze

Producenci smartfonów mają coraz ciekawsze pomysły na kampanie marketingowe. Jakiś czas temu pisaliśmy o limitowanych, które były elementem promocji Pixeli 6. Teraz do wyścigu o najbardziej oryginalną koncepcję dołączył Samsung, a dokładniej australijski oddział firmy, oferujący spodnie dedykowane użytkownikom smartfona Galaxy Z Flip 3.Są to jeansy wyprodukowane przez firmę Dr Denim, posiadające bardzo charakterystyczny wygląd. W miejscu, gdzie znajdują się przednie kieszenie, producent umieścił dwie duże litery Z, a na tylnej części kieszenie zostały jedynie namalowane. Najważniejsza jest jednak kieszonka na przedniej prawej nodze - jej wymiary zostały zaprojektowane tak, aby mieścił się w niej idealnie złożony Galaxy Z Flip 3. Spodnie są dostępne w wersji męskiej i żeńskiej.Cena spodni to 1499 dolarów australijskich (około 4430 złotych), jednak kwota ta jest zupełnie usprawiedliwiona, bowiem w zestawie otrzymujemy także smartfon Galaxy Z Flip 3. Warto wspomnieć, że nie jest to produkt, który będzie dostępny na masową skalę. Firma przygotowałą jedynie 450 zestawów. które można już zamawiać online.Równocześnie ze sprzedażą spodni, Samsung chce zachęcić użytkowników do swojego składanego modelu także programem Bespoke. W jego ramach, klient może personalizować kolory urządzenia, a wspomniany Galaxy Z Flip 3 ma aż 49 różnych wariantów.Wspomniałem wcześniej o chipsach Google, ale w tym wypadku jeszcze bardziej istotny jest fakt, że korporacja z Mountain View także miała swój epizod ze spodniami. W 2017 roku, edycja smartfona Pixel w kolorze niebieskim była promowana limitowaną edycją jeansów, stworzonych przez brytyjskiego projektanta Christophera Cowana.Jeszcze wcześniej, Google promowało edycję specjalną swoich smartfonów współpracą z projektantem Jeremym Scottem. W tym wypadku nie były to jednak spodnie, a dedykowane etui, dostępne w sześciu różnych wersjach za 40 dolarów.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung