Użytkownicy Steama tracą konta. Wszystko przez scamowe wiadomości

Fala scamowych wiadomości na Steamie

Źródło: Malwarebytes Labs, Reddit / Foto. Valve

Malwarebytes Labs poinformowało o wzmożonej aktywności oszustów na Steamie. Wysyłają oni do innych użytkowników prywatne wiadomości zawierające linki. Kliknięcie w nie powoduje przejęcie danych logowania i najprawdopodobniej zmianę hasła. Kluczowe w ochronie konta ma okazać się aktywacja uwierzytelniania dwuskładnikowego.Raczej nikt nie chce zostać okradzionym z czegokolwiek. Niestety każdego dnia dochodzi do mnóstwa wirtualnych przestępstw, wskutek których bezpowrotne tracone są nie tylko pieniądze, ale również konta do przeróżnych platform. Dlatego też bardzo ważne jest nagłaśnianie tego typu incydentów i podejmowanie prób zapobiegania oszustwom.Właśnie to uczyniła firma Malwarebytes Labs , która zaobserwowała wzmożoną aktywność oszustów na Steamie. Najnowsza akcja phishingowa opiera się na próbie wyłudzenia danych przy pomocy prywatnych wiadomości zawierających linki kierujące na fałszywą stronę z polami do wpisania swoich danych.Poniżej możecie zobaczyć przykładowe treści wiadomości. Najczęściej. Sam byłem świadkiem takiego scamu około miesiąc temu i wiele osób może machnąć ręką i stwierdzić, że przecież „na takie coś nie da się nabrać”.Oczywiście, większość osób jest świadoma tego, jak wygląda scamowa wiadomość i standardowa próba phishingu.Część użytkowników niewątpliwie kliknie w link będąc szczerze zaciekawiona. Potem już krótka droga do utraty własnych danych i pieniędzy.Dlatego warto aktywować (nie tylko na Steamie) uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które wzmocni bezpieczeństwo podawanych w sieci informacji. Kradzież takich kont jest wtedy nieco utrudniona.