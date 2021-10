Cyfrowe euro coraz bliżej. Powołano zespół do rozwoju wirtualnej waluty

Nasza praca ma na celu zapewnienie obywatelom i firmom w erze cyfrowej dostępu do najbezpieczniejszej formy pieniądza – pieniądza banku centralnego

Źródło: ECB

To dopiero początek drogi

Mimo, że poważne podejście do tematu głównej europejskiej instytucji finansowej napawa optymizmem, to musimy być świadomi, że zanim cyfrowe euro wejdzie do użytku, minie jeszcze bardzo dużo czasu. Jak podkreślają przedstawiciele EBC, technologia musi zostać dokładnie sprawdzona, a czas badań jest przewidziany na dwa lata. Dopiero później będą mogły rozpocząć się prace nad infrastrukturą i samą walutą, o ile oczywiście wspomniany zespół uzna, że całe przedsięwzięcie ma sens.Jak możemy przeczytać na stronie projektu, eksperci określili szereg podstawowych wymogów, jakie musi spełniać cyfrowe euro. Chodzi o: łatwą dostępność, solidność, bezpieczeństwo, wydajność, prywatność i zgodność z prawem.Dla porównania, Chiny są już na zaawansowanym etapie testowania e-juana i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie on wprowadzony do użytku jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi w 2022 roku. Udało się już osiągnąć wartość transakcji na poziomie przekraczającym 5 miliardów dolarów, w programie pilotażowym uczestniczy prawie 21 mln osób.Źródło: Cointelegraph / fot. tyt. ECB