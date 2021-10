Co to jest Meta i jak będzie wyglądać metawersum Facebooka?

Gdzieś już to widziałem...

Metawersum, czyli co?

Brzmi intrygująco, czy raczej przerażająco?

Horizon Home

Messenger w VR

Metawersum i gry

Przyszłość pracy w metawersum

Odleglejsza przyszłość

Wczoraj Facebook zmienił nazwę na Meta . Wytłumaczyliśmy Wam już, że nie chodzi o zmianę nazwy najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego, ale firmy będącej właścicielem całego ekosystemu usług i produktów, jaką Facebook stał się na przestrzeni lat. Wspomnieliśmy też, że za rebrandingiem stała między innymi idea stworzenia tak zwanego Metawersum. Czym dokładnie będzie Metawersum? Warto to wyjaśnić.Mark Zuckerberg w trakcie wczorajszego Connect 2021 zaprezentował światu swoją wizję metawersum, następcy internetu mobilnego, jaki chce zaoferować Meta. Chodzi tu o zestaw połączonych ze sobą cyfrowych przestrzeni, które pozwalają robić rzeczy, których nie można zrobić w fizycznym świecie. Istnienie w metawersum będzie charakteryzowało się obecnością w społeczeństwie, poczuciem, że jesteś tam z inną osobą, bez względu na to, gdzie na świecie się znajdujesz.Metawersum to według słów Zuckerberga wciąż pieśń przyszłości, ale jego części już tu są. Co ma wchodzić w skład niezwykłego cyfrowego świata od Meta?Horizon Home to wczesna wizję "bazy" w metawersum. To pierwsza rzecz, którą zobaczycie po założeniu gogli VR Oculus Quest - narzędzia pozwalającego wkroczyć do cyberprzestrzeni. Już wkrótce będzie można zaprosić znajomych do Horizon Home, gdzie będziecie dało się z nimi spędzać czas, oglądać filmy i wspólnie korzystać z gier i aplikacji. Czy naprawdę przyszłość musi zakładać brak namacalnego kontaktu z innymi osobami?...Horizon Home to najnowszy dodatek do Horizon, platformy społecznościowej, która już istnienie i pomaga ludziom tworzyć i współdziałać ze sobą w metawersie. Pamiętacie moją opowieść o rozmowie w goglach VR z prezesem HTC ? Wizja Facebooka wygląda bardzo podobnie do wizji HTC realizowanej przez gogle Vive.Horizon Home dołącza do Horizon Worlds, dostępnego obecnie w wersji beta, oraz Horizon Workrooms, rozwiązania zwiększającego produktywność. Novum jest Horizon Venues, dający dostęp do koncertów, wydarzeń sportowych i nie tylko. Od początku listopada będzie można tam oglądać m.in. rozgrywki NBA.Wcześniej w tym roku uruchomiono obsługę Messengera w VR, umożliwiającą szybkie wysłanie wiadomości do znajomych z poziomu gogli Oculus. "Po co pisać, kiedy możesz rozmawiać?" - pytają przedstawiciele Meta. Jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną rozmowy głosowe z Messengera do rzeczywistości wirtualnej. Użytkownicy będą mogli wskoczyć do rozmowy audio ze znajomymi z dowolnej platformy obsługującej Messengera i wspólnie spędzać czas w VR. Hm...Wczorajsza zapowiedź Grand Theft Auto: San Andreas dla gogli VR Oculus Quest 2 nie była przypadkiem. Meta pragnie, aby istotnym elementem metawersum był gaming. Od szachów AR po ambitniejsze tytuły. Podczas przemówienia na Connect dowiedzieliśmy się, że gra Beat Sabre niedawno przekroczyła 100 milionów dolarów przychodu brutto na samej platformie Quest. Granie w VR to żyła złota dla Facebooka i nikogo nie powinno dziwić to, że Meta rozwinie ten biznes.Podobnie jak HTC, Meta chce wykorzystywać rzeczywistość wirtualną oraz rozszerzoną w pracy. Metaverse obejmowie pracę, rozrywkę i wszystko pomiędzy. Podobnie jak dzisiejsze telefony i laptopy, platforma będzie wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do wszystkich tych zastosowań.Wkrótce ruszą testy Quest for Business — nowego zestawu funkcji zaprojektowanych dla firm, które działają na konsumenckim zestawie słuchawkowym Quest 2, który można kupić już dzisiaj. Quest for Business pozwoli zalogować się do zestawu słuchawkowego Quest 2 za pomocą konta służbowego oraz loginu biznesowego, który pozwoli współdziałać ze współpracownikami i uzyskać dostęp do aplikacji biurowych, takich jak Horizon Workrooms i Gravity Sketch, bez korzystania z osobistego konta na Facebooku. Quest for Business umożliwi także dostęp do dedykowanych funkcji platformy, których firmy potrzebują do pracy, takich jak zarządzanie kontem, integracja IDP i SSO, zarządzanie urządzeniami mobilnymi innych firm i nie tylko.Trzeba stworzyć jeszcze wiele elementów, zanim powstanie właściwe, docelowe metawersum. Podczas Connect dokonano przeglądu niektórych z tych prac. Opowiadano m.in. o badaniach nad fotorealistycznymi awatarami i rekonstrukcjami 3D rzeczywistych lokalizacji w czasie rzeczywistym. Pokazano m.in. – po raz pierwszy- jak technologia wejściowa elektromiografii na nadgarstku (EMG) może pewnego dnia umożliwić wysyłanie wiadomości w AR.Więcej szczegółów na temat metawersum przeczytacie w tym miejscu

Nie potrafię oprzeć się wrażeniu, że Facebook w bardzo wydumany sposób próbuje nam sprzedać rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną, przy wsparciu kilku dodatkowych gadżetów, nad którymi wciąż trwają pracę. Nie odbieracie tego podobnie?Źródło: Facebook