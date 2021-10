Nauczyciel matematyki zarabia krocie na Pornhub. Tak, uczy matmy

Nietuzinkowe miejsce na wykłady.



Nawet jeśli o serwisie Pornhub słyszeliście tylko od swoich kolegów i koleżanek, wiecie doskonale, jakie treści można tam znaleźć. To słynna witryna z filmami dla dorosłych, gdzie karierę mogą zrobić co najwyżej roznegliżowane panie. Czy wyłącznie one? Okazuje się, że nie. Co więcej, aby nieźle zarabiać na Pornhub nie trzeba się nawet rozbierać. Za przykład niechaj posłuży nauczyciel matematyki z Tajwanu, Changshu.



Matematyk z Tajwanu robi furorę na Pornhub

Odwiedzający kanał changhsumath666 na Pornhub mogą przeżyć niemały szok. Zamiast typowych dla tej strony internetowej materiałów porno znajdują się tam bowiem interesujące nagrania z dzieciny matematyki. Changshu pewnego dnia stwierdził po prostu, że warto udać się ze swoimi wykładami na strony dla dorosłych. Jego wykłady usuwano z wielu witryn dla dorosłych, w tym choćby XVideos, ale Pornhub okazał się przyjaznym miejscem.



Swoje treści 34-latek reklamuje hasłem: "Play Hard, Study Hard!" - wybaczcie, ale nie podejmę się tłumaczenia go na język polski tak, aby oddać jego sens. ;) Wystarczy tu podstawowa znajomość angielskiego i nieco wyobraźni. Do tej pory filmy zebrały niemal 1,8 miliona odsłon, ale liczba ta coraz szybciej rośnie. Do popularności Evy Elfie mu daleko, ale hej, ona też kiedyś zaczynała, prawda?



