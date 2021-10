Oficjalnie! Facebook zmienia nazwę na Meta

Co się zmieni?

Meta, czyli nowy Facebook

"Wybraliśmy nazwę "Meta", ponieważ może oznaczać też "poza". Ten następny rozdział w rozwoju to przyszłość stworzona przez nas wszystkich, która zabierze nas poza to, co dziś umożliwia cyfrowe połączenie — poza ograniczenia ekranów, ograniczenia odległości, a nawet fizyki. Dla naszej firmy Meta jest przypomnieniem, że zawsze jest coś więcej do zbudowania"

Znak rozpoznawczy Meta

Drodzy Czytelnicy, stało się. Facebook zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami zmienił swoją nazwę oraz identyfikację produktową. Spokojnie, nie chodzi o zmianę Waszego ulubionego (lub też znienawidzonego) serwisu społecznościowego. Mowa o modyfikacji nazwy całej firmy, zarządzającej przecież nie tylko social mediami, takimi jak Facebook i Instagram , ale też komunikatorami ( WhatsApp Messenger ) oraz rozwiązaniami związanymi z wirtualną rzeczywistością (Oculus). Oto nowe Metawersum Facebooka. Poznajcie...Słowem wstępu wypada napisać, że zmiana nazwy Facebooka na Meta jest dokładnie tym samym, czym była zmiana nazwy Google na Alphabet. Chodzi tylko i wyłącznie o to, aby firma będąca właścicielem wielu różnych usług nie kojarzyła się wyłącznie z social mediami. Facebook chce stworzyć całe metawersum usług i produktów, stąd też nazwa Meta.Przypomnę to, co pisałem tydzień temu. Metawersum to pojęcie wykreowane jeszcze w latach 90. XX wieku. Kryje się pod nim niejako równoległy świat cyfrowy, łączący w sobie cechy rzeczywistości prawdziwej, wirtualnej oraz rozszerzonej. To właśnie taką ideę, zaproponowaną przez pisarza Neala Stephensona, chce rozwijać Zuckerberg. Czy chcecie żyć nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym? Nie? Przecież korzystając z Facebooka i używając go do komunikacji z innymi i tak "żyjecie" tu i tu, nieprawdaż?- czytamy w komunikacie prasowym.Symbol Meta zaprojektowano, "aby był trójwymiarowy i ruchomy". Narysowany z pojedynczej linii w przestrzeni, przy użyciu własnej technologii Quest, symbol Meta tworzy ciągłą pętlę, która zachowuje balans pomiędzy kontekstami 2D i 3D. Został zaprojektowany tak, aby można go było doświadczać z różnych perspektyw i wchodzić z nim w interakcję. Może przypominać M jak "Meta", a czasami także znak nieskończoności, symbolizujący nieskończone horyzonty w metawersie.Źródło: FB