Google pozwoli nieletnim na usunięcie ich własnych zdjęć z wyników wyszukiwania

Zmiana na plus.





Google walczy o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w sieci

Źródło: Google

Google poinformowało o nowej polityce prywatności dostosowanej do osób poniżej 18 roku życia. Zgodnie z nią każda osoba będzie mogła poprosić o usunięcie własnego zdjęcia z wyników wyszukiwania. Ma to zapewnić zwiększone bezpieczeństwo podczas przeglądania treści.Ostatnio mamy do czynienia z zalewem decyzji podejmowanych przez ogromne koncerny w celu poprawy komfortu najmłodszych podczas korzystania z internetu. Facebook, TikTok, Snapchat, Google – ci wszyscy gracze na społecznościowej scenie zostali niejako zmuszeni do przystosowania swoich usług do potrzeb nieletnich osób.Google opublikowało właśnie post o podarowaniu dzieciom i nastolatkom „większej kontroli nad ich zdjęciami w wyszukiwarce”. Okazuje się, że. Wystarczy odwiedzić dedykowaną stronę , wypełnić formularz odpowiednimi informacjami (adresy URL obrazów, stron wyszukiwania itd.) i gotowe.Po wystosowaniu takiej prośby (mogą to zrobić osoby poniżej 18 roku życia i ich opiekunowie) specjalne zespoły sprawdzą ją i ewentualnie zadadzą dodatkowe pytania w celu weryfikacji czy obraz pasuje do określonych wymagań. Oczywiście Google poinformuje o pomyślnym usunięciu zdjęcia.Wciąż można je znaleźć, więc sugerowane jest skontaktowanie się bezpośrednio z administratorem wybranej strony.