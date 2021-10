Mastercard wprowadza karty kredytowe i debetowe, które obsłużą krytpowaluty

Rewolucja.





Mastercard obsłuży kryptowaluty





fot. Markus Winkler - Unsplash

Mastercard podpisał umowę o współpracę z firmą Bakkt, która zajmuje się kryptowalutami. Celem giganta płatniczego jest udostępnienie opcji powiązanych z kryptowalutami swoim klientom - w tym przypadku bankom oraz sprzedawcom. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika?Między innymi to, że już niebawem będzie mógł skorzystać ze specjalnych kart debetowych oraz kredytowych.Banki znajdujące się w globalnej sieci Mastercard będą mogły zapewniać nagrody w kryptowalutach - na kartach kredytowych czy debetowych. Użytkownicy będą mogli wymieniać je na realne kryptowaluty. Konsumenci będą mogli także konwertować swoje zasoby kryptograficzne, aby móc płacić nimi za zakupy. Zasoby cyfrowe u partnerów Mastercard będą mogły zostać wykorzystane w ramach portfeli powierniczych na platformie Bakkt.Już na początku 2021 roku Mastercard informował, iż będzie zezwalał posiadaczom wybranych kart na przeprowadzanie transakcji w kryptowalutach w swojej sieci. W lipcu 2021 roku firma informowała o tym, iż aktywnie współpracuje ze startupami zajmującymi się kryptowalutami i innymi walutami cyfrowymi w ramach działań mających na celu poszerzenie dostępu konsumentów do kryptowalut.Umowa podpisana z Bakkt jest jednak bardzo istotna. W sieci Mastercard znajduje się obecnie około 2,8 miliarda aktywnych kart oraz ponad 22000 banków oraz instytucji finansowych. To ogromna baza, którą będzie można wykorzystać pod lepszą adopcję kryptowalut oraz przyciągnięcie nowych, zainteresowanych użytkowników.Nie wiadomo jeszcze, czy z okazji podpisania umowy z Bakkt Mastercard będzie proponował zupełnie nowe karty debetowe oraz kredytowe, które zostaną zabezpieczone w oryginalny sposób, czy skorzysta z istniejących modeli.Wejście tak dużego gracza do świata kryptowalut pokazuje jednak, w którą dokładnie stronę może zmierzać branża finansowa. Oczywiście efektów nie będzie widać od razu - na te musimy jeszcze trochę poczekać.Mimo wszystko, to bardzo dobry ruch ze strony Mastercard.Źródło: Mastercard / fot. Viktor Forgacs - Unsplash